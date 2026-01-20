GSK achète pour 2,2 milliards de dollars le médicament de RAPT Therapeutics contre les allergies alimentaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

GSK obtient les droits mondiaux d'ozureprubart, à l'exception de certaines régions d'Asie

*

L'ozureprubart de RAPT cible l'anticorps à l'origine des réactions allergiques

*

Il s'agit de la première acquisition majeure de GSK sous la direction du nouveau directeur général Luke Miels

(Réécriture des paragraphes 1 et 2, ajout de commentaires d'analystes dans les paragraphes 8 à 11, mise à jour des actions dans le paragraphe 4) par Pushkala Aripaka et Bhanvi Satija

Le groupe britannique GSK GSK.L a accepté d'acheter RAPT Therapeutics RAPT.O pour 2,2 milliards de dollars, accédant ainsi au médicament expérimental de la biotech américaine pour traiter les allergies alimentaires, alors qu'il cherche de nouveaux médicaments avant la perte du brevet d'un des médicaments les plus vendus contre le VIH.

L'accord intervient quelques semaines après que Luke Miels a pris la succession d'Emma Walmsley à la tête de l'entreprise. M. Miels est chargé de diriger la prochaine phase de croissance de GSK, alors que le dolutégravir, un médicament contre le VIH, approche de l'expiration de son brevet et que l'entreprise vise un chiffre d'affaires annuel de plus de 40 milliards de livres (54 milliards de dollars) d'ici à 2031.

GSK a proposé de payer 58 dollars par action RAPT, soit une prime de 65,2 % par rapport au cours de clôture de 35,10 dollars de la biotech lundi.

Les actions GSK étaient en baisse de 1,6 % à 1 786,5 pence dans les échanges de l'après-midi de mardi, tandis que les actions RAPT ont bondi à 57,50 $ dans les transactions de prémarché aux États-Unis, juste en dessous du prix de l'offre.

PLUS DE LA MÊME CHOSE

Lors d'une conférence sur les soins de santé à San Francisco la semaine dernière, le directeur scientifique Tony Wood a déclaré que GSK prévoyait de maintenir son approche actuelle en matière d'acquisitions sous la direction de M. Miels, en mettant l'accent sur les accords "bolt-on" pour les médicaments à des stades de développement plus avancés.

Michael Leuchten, analyste chez Jefferies, a déclaré que l'accord reflétait le type de transactions que GSK devait poursuivre de manière cohérente alors qu'elle est confrontée à l'expiration des brevets sur le VIH.

Les analystes de Barclays ont déclaré que le médicament de RAPT, ozureprubart, était à un stade plus précoce que ce qu'ils s'attendaient à ce que GSK cible, étant donné que les brevets clés du dolutegravir commencent à expirer au milieu de l'année 2028.

"Nous pensons que les investisseurs ont peut-être espéré voir une transaction plus importante ou plus transformationnelle ou relutive à court terme de la part du nouveau directeur général Luke Miels", ont-ils déclaré dans une note.

M. Leuchten de Jefferies a déclaré que GSK construisait un portefeuille de médicaments à action prolongée pour soutenir la croissance future. En décembre, la société a obtenu l'approbation des États-Unis pour un médicament contre l'asthme à prendre deux fois par an.

"S'il existe d'autres actifs, il est possible qu'elle les étudie également", a déclaré M. Leuchten.

Par ailleurs, GSK a déclaré que la société japonaise Shionogi & Co 4507.T augmenterait sa participation dans ViiV Healthcare , détenue majoritairement par le groupe, après le retrait de Pfizer PFE.N de l'entreprise.

GSK conservera sa participation majoritaire de 78,3 % et recevra un dividende spécial de 250 millions de dollars.

DES "CIBLES VALIDÉES"

L'accord avec la RAPT donne à GSK les droits mondiaux sur ozureprubart en dehors de la Chine continentale, de Macao, de Taïwan et de Hong Kong.

"Ozureprubart (...) est conforme à notre approche d'acquisition d'actifs qui s'adressent à des cibles validées et où il existe un besoin médical évident non satisfait", a déclaré M. Wood de GSK mardi.

Ozureprubart est un traitement mis au point en laboratoire qui vise à prévenir l'inflammation causée par les réactions allergiques en ciblant un anticorps responsable de la réponse immunitaire. Il pourrait nécessiter des doses moins fréquentes que la norme actuelle.

Le médicament est testé dans le cadre d'une étude de phase intermédiaire sur des patients âgés de 12 à 55 ans, dont les résultats sont attendus l'année prochaine. L'essai évaluera si le médicament aide les patients à tolérer des quantités plus importantes d'allergènes tels que l'arachide, le lait, l'œuf, la noix de cajou ou la noix sans déclencher de réaction.

M. Leuchten a déclaré que le marché des allergies alimentaires, dont une "grande partie" concerne les enfants, était une bonne cible pour les thérapies qui aident à améliorer l'observance du traitement par les patients. "J'apprécie le fait que l'allergie alimentaire ne soit pas un marché encombré pour le moment", a-t-il ajouté.

S'il est approuvé, ozureprubart sera en concurrence avec le Xolair de Genentech, qui fonctionne de manière similaire et est administré toutes les deux ou quatre semaines. Le médicament de RAPT est testé avec des intervalles de 12 semaines. Novartis

NOVN.S , partenaire de Genentech pour le Xolair, teste également un autre médicament, le remibrutinib, pour l'allergie alimentaire.

(1 $ = 0,7424 livres)