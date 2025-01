GSK: accord pour l'acquisition d'IDRx information fournie par Cercle Finance • 13/01/2025 à 09:00









(CercleFinance.com) - GSK annonce la conclusion d'un accord pour l'acquisition d'IDRx, société biopharmaceutique de stade clinique basée à Boston qui se consacre au développement de traitements de précision pour le traitement des tumeurs stromales gastro-intestinales (TSGI).



En vertu de l'accord, le laboratoire pharmaceutique britannique paiera initialement un milliard de dollars, avec la possibilité d'un paiement d'étape supplémentaire de 150 millions basé sur le succès de l'approbation réglementaire.



La molécule principale d'IDRx, IDRX-42, offre le potentiel de s'attaquer à toutes les mutations clés de KIT dans le TSGI qui stimulent la croissance et la progression des tumeurs, et améliore la tolérabilité, ainsi que les lacunes dans les traitements actuels.





