GSK: accord avec Hengrui sur 12 médicaments innovants

(Zonebourse.com) - GSK annonce la signature d'accords avec Hengrui Pharma pour développer jusqu'à 12 médicaments innovants, renforçant son potentiel de croissance au-delà de 2031. GSK versera 500 millions de dollars en paiements initiaux, avec une valeur totale potentielle de 12 milliards selon les jalons atteints.



L'accord comprend une licence exclusive (hors Chine, Hong Kong, Macao et Taïwan) sur HRS-9821, un inhibiteur PDE3/4 en développement contre la BPCO (bronchopneumopathie chronique obstructive), avec une formulation en inhalateur poudre sèche.



Hengrui mènera les phases précoces de développement jusqu'à la phase I pour les autres programmes, GSK disposant d'options exclusives de poursuite.





