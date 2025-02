GSK: a nommé un nouveau administrateur information fournie par Cercle Finance • 21/02/2025 à 11:05









(CercleFinance.com) - GSK a annoncé que le Dr Gavin Screaton rejoindra le conseil d'administration de la société en tant qu'administrateur non exécutif à compter du 1er mai 2025.



Gavin Screaton est actuellement à la tête de la Division des sciences médicales de l'Université d'Oxford et expert dans le domaine de l'immunologie et des maladies infectieuses, deux domaines scientifiques essentiels pour GSK.



Le Dr Screaton est membre de l'Académie des sciences médicales, membre du Royal College of Physicians et ancien chercheur principal à l'Institut national de recherche en santé du Royaume-Uni.



Il est également administrateur non exécutif de l'Oxford University Hospitals NHS Foundation Trust et administrateur de la Jenner Vaccine Foundation.



À sa nomination, Gavin Screaton deviendra membre du comité scientifique du conseil d'administration de GSK et du comité de responsabilité d'entreprise.





