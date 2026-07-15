GSD Gestion rationnalise sa gamme

Le gestionnaire d’actifs français GSD Gestion a fusionné ses fonds d’actions françaises, GSD France, et d’actions européennes, GSD Europe, le 6 juillet.

Dans une lettre aux porteurs, consultée par L’Agefi , la société de gestion évoque une rationalisation de sa gamme de produits et la volonté de « regrouper au sein d’un véhicule unique deux fonds partageant une approche de gestion similaire afin d’améliorer les économies d'échelle et la lisibilité de l’offre pour les investisseurs ».

GSD Gestion précise également que le fonds GSD France a sous-performé son indice de référence sur les cinq dernières années au 24 avril 2026. Sa performance annualisée est de 4,1% contre 7,8% pour le CAC 40 NR. « La majeure partie de cette sous-performance s’explique par la forte exposition du CAC 40 au secteur du luxe entre juin 2022 et juin 2023, une allocation que nous n’avons pas été en mesure de suivre compte tenu des contraintes réglementaires et des exigences de diversification sectorielle » , justifie la société.

Le fonds GSD France avait été créé en 1994.

Adrien Paredes-Vanheule