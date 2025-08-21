Gryphon vend Shermco à Blackstone pour environ 1,6 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société d'investissement Gryphon Investors a déclaré jeudi qu'elle avait conclu un accord définitif pour vendre sa société de portefeuille, Shermco, à des fonds de capital-investissement affiliés à Blackstone BX.N dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 1,6 milliard de dollars.