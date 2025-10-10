 Aller au contenu principal
Grupo Mexico regrette la décision de Citi de rejeter son offre pour Banamex
information fournie par Reuters 10/10/2025 à 15:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le conglomérat mexicain d'exploitation minière et de transport Grupo Mexico a déclaré vendredi qu'il regrettait la décision de Citi de rejeter son offre pour son unité de vente au détail dans le pays, connue sous le nom de Banamex.

Grupo Mexico a ajouté dans un communiqué que son offre était conforme aux exigences des autorités réglementaires et à l'objectif de Citi de céder 100 % de Banamex.

CITIGROUP
97,480 USD NYSE +1,63%
GMEXICO-B
7,9395 USD OTCBB +1,40%
