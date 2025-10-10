Grupo Mexico regrette la décision de Citi de rejeter son offre pour Banamex

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le conglomérat mexicain d'exploitation minière et de transport Grupo Mexico a déclaré vendredi qu'il regrettait la décision de Citi de rejeter son offre pour son unité de vente au détail dans le pays, connue sous le nom de Banamex.

Grupo Mexico a ajouté dans un communiqué que son offre était conforme aux exigences des autorités réglementaires et à l'objectif de Citi de céder 100 % de Banamex.