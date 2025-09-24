Groupe Vergnet en négociations exclusives avec DCE
information fournie par Zonebourse 24/09/2025 à 18:16
Pour DCE, ce rapprochement offre l'opportunité de valoriser son expertise dans la sélection et l'optimisation des achats au service d'un acteur industriel international.
Jérôme Gacoin, PDG du Groupe Vergnet, souligne la volonté de 'bâtir des partenariats structurants afin d'asseoir notre croissance et de consolider notre position dans la chaîne de valeur énergétique'.
La signature d'un accord définitif reste conditionnée aux audits usuels et à l'approbation des instances de gouvernance des deux sociétés.
Valeurs associées
|0,0003 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
