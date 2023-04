Groupe TERA - Financement de 5 M€ composé d’une augmentation de capital réservée de 1,5 M€ et d’une émission d’obligations convertibles pour 3,5 M€, afin d’accélérer le développement de l’activité capteur et digitale

Une opération adaptée aux ambitions de développement du groupe et limitant l’impact dilutif :

• Augmentation de capital réalisée sans décote à un prix de 7,16 euros par action, pour un montant de 1,5 M€, auprès de Nextstage AM

• Obligations convertibles souscrites par Nextstage AM et des fonds gérés par VATEL CAPITAL pour un montant de 3,5 M€ : dates d’échéance comprises entre 3 et 5 ans, prix de conversion fixé à 25 euros



• Réaffirmation de la confiance long terme d’actionnaires de référence dans les perspectives de développement du groupe

De nouvelles ressources pour accompagner la croissance de l’activité capteurs, en plein essor, et finaliser le développement de l’offre digitale de Groupe TERA fondée sur les données environnementales, en particulier dans le cadre du partenariat avec Flowbird, un des leaders mondiaux des solutions de stationnement