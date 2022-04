Groupe TERA élargit les compétences de ses laboratoires en annonçant une prise de participation stratégique dans VirexpR, société spécialisée en virologie

Crolles, Isère, France, le 27 avril 2022, 18h00 - Groupe TERA (FR0013429404 – ALGTR), acteur majeur de l’analyse, de la mesure et de la valorisation en temps réel de la qualité de l’air, annonce le développement de son activité de services de laboratoire et sa prise de participation significative au capital de la société VirexpR, société spécialisée en virologie.



La pandémie de Covid-19 a été révélatrice d’une réelle problématique de fond sur le sujet de la pollution environnementale et de la Qualité de l’Air Intérieur. Face à cette crise sanitaire, les sociétés n’étaient pas prêtes et n’ont pas su maîtriser ce virus respiratoire pathogène, aéroporté dans les espaces confinés.