Groupe TERA annonce une forte croissance de 42% de son chiffre d’affaires à 7,0 M€ au S1 2022 et un EBITDA de 0,1 M€

▪ Chiffre d’affaires du premier semestre 2022 en forte croissance confirmant l’accélération du développement du Groupe qui bénéficie des besoins croissants en protection de l’individu et des technologies via les mesures de la qualité de l’air :



o Laboratoires : hausse des activités de +35% à 6,2 M€

o Capteurs OEM : chiffre d’affaires sur la période supérieur à celui réalisé sur l’année 2021 avec une croissance de 123% à 0,9 M€ par rapport au premier semestre 2021



▪ Indicateurs de rentabilité du premier semestre 2022 :

o EBITDA : 137 K€ vs. 390 K€ au S1 2021

o Résultat d’exploitation : -347 K€ vs. -131 K€ au S1 2021

o Résultat net consolidé : -158 K€ vs. -68 K€ au S1 2021



▪ Poursuite de la forte croissance en 2022 prévue sur l’ensemble des activités et hausse attendue de la rentabilité au S1 2023