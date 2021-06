GROUPE TERA annonce que son Assemblée Générale Mixte annuelle se tiendra le 29 juin 2021 à 14h au siège social à huis clos hors la présence de ses actionnaires.



Crolles, Isère, (France), le 14 juin 2021, 18h30 - Groupe TERA (FR0013429404 - ALGTR), acteur majeur de l'analyse, de la mesure et de la valorisation en temps réel de la qualité de l'air, annonce les modalités de son Assemblée Générale Mixte annuelle 2021.

En effet, dans le contexte évolutif de l'épidémie de Coronavirus et de lutte contre sa propagation, afin de respecter les restrictions liées aux rassemblements imposées par la règlementation en vigueur lors de la publication de l'avis de réunion de l'Assemblée Générale et compte tenu de l'impossibilité de réunir au siège social l'ensemble des actionnaires dans des conditions permettant de respecter les mesures de distanciation sociales prévues à l'article 1 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, le Président-Directeur Général de la Société, agissant sur délégation du Conseil d'Administration du 30 avril 2021, a décidé, le 17 mai 2021, que l'Assemblée Générale Mixte du 29 juin 2021 se tiendra à 14 heures au siège social de la Société, à huis clos c'est-à-dire sans que les actionnaires (et les autres personnes ayant le droit d'y assister) ne soient présents que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle, conformément à l'article 4 de l'Ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020