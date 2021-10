Groupe TERA annonce le renforcement de ses équipes commerciales en Europe dédiées à la vente des capteurs OEM

Pour recevoir l'information de Groupe TERA en temps réel, faites-en la demande à groupe.tera@newcap.eu



Recrutement de Nicolas Jalby au poste de Directeur commercial Allemagne et Europe centrale pour la division Tera Sensors



Crolles, Isère, (France), le 20 octobre 2021 - Groupe TERA (FR0013429404 – ALGTR), acteur majeur de l’analyse, de la mesure et de la valorisation en temps réel de la qualité de l’air, annonce le recrutement d’un nouveau responsable Directeur commercial Allemagne et Europe centrale pour accélérer la vente des capteurs OEM dans cette région.