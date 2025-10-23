Groupe SEB-CA en léger recul au T3, annonce un plan d'économies à 2027

Groupe SEB SEBF.PA a fait état jeudi de ventes en recul de 1,2% à taux de change et périmètre constants au troisième trimestre, à 1,92 milliard d'euros, et a annoncé le "lancement d’un plan de retour a une croissance rentable" incluant environ 200 millions d'euros d'économies récurrentes à horizon 2027.

Le groupe, propriétaire de la marque Tefal, affiche des ventes en recul de 14,4% en Amérique du nord au troisième trimestre, un recul "plus marqué qu'anticipé", l’attentisme des distributeurs aux Etats-Unis s'étant selon lui prolongé.

Groupe SEB se disait au

deuxième trimestre

de son exercice sous la pression des droits de douane américains, pénalisant ainsi ses performances sur le marché nord-américain.

Le spécialiste du petit équipement domestique affiche également un résultat opérationnel d’activité (ROPA) de 148 millions d'euros sur la période, en baisse de 26,2%.

Le groupe a confirmé ses perspectives annuelles, telles qu'annoncées plus tôt ce mois-ci, après les avoir abaissées pour la deuxième fois de l'année en raison d'un contexte "incertain et volatil" marqué par "marchés toujours concurrentiels".

Le plan d'économies annoncé sera réalisé notamment grâce à la réduction des achats, l'optimisation des structures opérationnelles et l'amélioration de l'efficacité industrielle, a précisé le groupe.

"Notre ambition est claire : renouer avec notre trajectoire de croissance durable et nos standards de rentabilité. Dans cette optique, nous lançons un plan visant à poursuivre nos investissements d’avenir, accélérer notre croissance et simplifier nos organisations", a déclaré Stanislas de Gramont, directeur général du Groupe SEB, dans un communiqué.

