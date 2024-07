Groupe Richelieu sur les conséquences d'une nouvelle victoire de Donald Trump

(AOF) - Un retour de Trump à la Maison-Blanche pourrait entraîner une nouvelle ‘guerre commerciale’, et des pressions accrues en matière de sécurité et de défense, affirme Alexandre Hezez, stratégiste du Groupe Richelieu. Le candidat républicain a promis d’imposer un tarif de 10 % sur toutes les importations, une mesure qui pourrait provoquer "une forte augmentation de l’incertitude en matière de politique commerciale, similaire à celle observée en 2018-2019", avec "des effets négatifs importants et persistants sur l’activité de la zone euro".

Un second mandat de Trump entraînerait également des pressions accrues en matière de défense pour l'Europe, car l'ex-président candidat s'attend à ce que les pays européens augmentent leurs dépenses de défense jusqu'à au moins 2 % du PIB, conformément aux exigences de l'Otan, contre quelque 1,75 % actuellement.

La remise en question l'engagement des États-Unis envers l'Otan pourrait augmenter le risque géopolitique, entraînant "une baisse de l'investissement et de la confiance", et affectant négativement les perspectives économiques.

En revanche, les nouvelles réductions d'impôts et la déréglementation envisagées par Trump pourraient avoir des retombées positives pour l'Europe via "une demande américaine plus forte".