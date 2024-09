Groupe Richelieu : "la dégradation du marché du travail américain s’opère dans une normalisation"

"Cela a pris plus de temps que prévu, mais sa matérialisation devrait rassurer sur l'impact de la politique monétaire", souligne t-il.

(AOF) - "Pour l’instant, la dégradation du marché du travail américain s’opère dans une normalisation voulue par le président de la Fed", affirme Alexandre Hezez, stratégiste du Groupe Richelieu. "Elle ne signale pas encore une récession, mais ne reflète plus du tout la situation de forte tension de mars 2022, au début du cycle de hausse des taux de la Fed", précise-t-il, soulignant qu'"une partie de l’augmentation du taux de chômage découle de l’accroissement de l’offre de main-d’œuvre provoqué par l’augmentation du taux de participation et des flux migratoires".

