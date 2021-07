Groupe Réalités : "Superbe premier semestre pour Réalités"

Publication du chiffre d'affaires S1 2021



Après avoir communiqué ces dernières semaines sur deux acquisitions, Groupe Réalités publie un excellent CA S1 2021 à 125,0 M€ soit une hausse de +87% par rapport au S1 2020 (CA S1 2021 : 66,8 M€, CA S1 2019 : 62,2 M€).



La Maîtrise d'Ouvrage, locomotive du Groupe

Dans le détail, la Maîtrise d'Ouvrage ressort à 117,5 M€ contre 59,3 M€ au S1 2020 portée notamment par la très forte hausse des actes de +125% à 108,7 M€ sur le semestre et par la mise en chantier de 18 nouvelles opérations les 6 premiers mois de l'année. Même si les signatures des actes avaient été impactées de manière significative au S1 2020 à cause de la crise sanitaire et des mesures de confinement, elles restent toutefois très au-dessus des niveaux de 2019 (60,1 M€ au S1 2019) témoignant de l'excellente dynamique actuelle du Groupe. A noter enfin que les ventes de ce semestre ont principalement été réalisées en diffus, source de meilleure marge par rapport aux ventes en blocs.



La Maîtrise d'Usage, montée en puissance en cours

Comme évoqué précédemment, la Maîtrise d'Usage est actuellement en phase de montée en puissance et devrait contribuer de manière de plus en plus significative au développement de Réalités. Véritable relai de croissance, le CA de la Maîtrise d'Usage reste stable au S1 2021 à 7,5 M€ dans l'attente de la contribution au S2 de deux nouvelles résidences séniors HEURUS ouvertes en fin de 1er semestre (Noyal-Châtillon-sur-Seiche (35) et Brest (29)) et d'une résidence étudiante CAP'ETUDES qui sera livrée début août à Besançon (25). A noter que le Groupe avait annoncé au début du mois (voir flash) le projet d'acquisition de Vindemia (Midi et Demi) afin de renforcer sa Maîtrise d'Usage autour de la restauration collective (le concept de Midi et Demi sera notamment développé au sein des résidences HEURUS).



Recommandation

Suite à cette publication de bonne facture, notre objectif de cours ressort à 35,00 € et notre recommandation reste à Achat.