Groupe Réalités : "Réalités se dote d'un pôle Building Technologies"

Acquisition de Tessa Industrie



Groupe Réalités annonce l'acquisition de Tessa Industrie, spécialiste dans la fabrication « hors-site » de bâtiments décarbonés et à haute performance énergétique, isolés exclusivement à base de matériaux biosourcés.



Fondée en 2019 et implantée à La Mézière en Bretagne, Tessa Industrie développe un concept unique de fabrication industrielle d'un clos, couvert et cloisonné utilisant une ossature en bois haute performance ainsi que de la ouate de cellulose pour l'isolation permettant ainsi d'allier empreinte carbone faible et performances thermiques et acoustiques optimales.



Cette acquisition permet ainsi à Réalités de renforcer sa stratégie d'intégration verticale et d'intégrer l'ensemble de la chaîne de construction. Le Groupe créé ainsi Réalités Building Technologies, pôle ingénierie, construction et robotisation, dotant ainsi la société d'une capacité à répondre aux nouveaux enjeux de la construction, notamment celui de la hausse des coûts de construction et des délais de production, mais aussi de réduction de l'empreinte environnementale.



Nous accueillons favorablement cette acquisition qui vient renforcer l'expertise de Réalités sur la chaîne de construction tout en permettant au Groupe de faire face aux enjeux environnementaux et de hausse des coûts de construction actuels.



Recommandation

Suite à cette publication et à la mise à jour des paramètres de marché, notre objectif de cours ressort inchangé à 35,00 € et notre recommandation reste à Achat.