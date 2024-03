Groupe Réalités : Exercice en croissance dans un environnement très compliqué

Publication des résultats 2023

Dans un marché toujours fortement impacté par le contexte conjoncturel et la hausse des taux, Réalités publie un chiffre d’affaires 2023 de 402 M€, en croissance de +15% (vs 2022 proforma) en ligne avec nos attentes (400,7 M€ estimation Euroland). En revanche, le Groupe voit sa rentabilité se dégrader du fait d’un environnement complexe. La société affiche un EBITDA de 33 M€, soit une marge de 8,2% et un ROP de 20,1 M€, soit une marge de 5,0%, en baisses respectives de -8,2% et -27,1%. Malgré une forte hausse des coûts d’intérêt, le résultat net du groupe ressort positif à 2,1 M€.

Perspectives

Pour 2024, Réalités restera à l’affût d’une potentielle reprise du marché et aspire à finaliser l'évolution de son portefeuille de projets, tout en renforçant ses capacités financières. Bien que le management ne fournisse pas de détails supplémentaires, nous estimons que dans un marché où la dynamique et la rentabilité sont au point bas, le Groupe pourrait retrouver des niveaux de rentabilité plus importants assez rapidement.

À la suite de cette publication, nous ajustons notre attente de chiffre d’affaires 2024e à 482,4 M€, d’EBITDA à 44,4 M€ et de ROC à 29,4 M€. Nous jugeons que le bas de cycle a été bien négocié par la société et qu’elle saura sans aucun doute rapidement rebondir quand des jours meilleurs arriveront.

Recommandation

Après la révision de certaines de nos hypothèses de valorisation, nous revoyons notre objectif de cours à 25,00 € (vs 30,00 €) et maintenons notre recommandation à Achat. Nous conversons un potentiel de hausse substantiel (>65%), reflétant toute la valeur potentielle de la société à long terme.