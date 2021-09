Groupe Réalités : "Amélioration des résultats / Relèvement des objectifs 2021"

Publication des résultats S1 2021

Après avoir publié fin juillet un excellent chiffre d'affaires S1 2021 à 125,0 M€ (+87,6%), Groupe Réalités publie des résultats S1 en forte amélioration avec un EBITDA de 13,9 M€ (+60%) et un RN quasiment doublé à 4,0 M€ (vs 2,1 M€).



Montée en puissance de la Maîtrise d'Usage

Si la Maîtrise d'Ouvrage reste le principal contributeur à la rentabilité de Réalités avec un EBITDA de 12,2 M€ au S1 (soit une marge de 10,3%), la Maîtrise d'Usage affiche un EBITDA stable de 1,7 M€ (soit 22,4% du CA du pôle). Véritable relai de croissance, cette activité devrait contribuer progressivement à la rentabilité et jouer pleinement vers 2025 (atteinte d'une taille critique).



L'EBITDA Groupe ressort ainsi à 13,9 M€, en progression de 60,0%. La marge d'EBITDA s'affiche ainsi à 11,1% du CA S1, contre 13,0% au S1 2020 et 7,9% au S1 2019 témoignant des efforts d'investissements menés par le Groupe pour suivre le développement des activités de Maîtrise d'Usage et l'ouverture de deux résidences gérées en France. La masse salariale augmente ainsi de +53% témoignant de ces efforts de structuration.



Recommandation

Suite à la mise à jour de notre modèle, notre objectif de cours ressort à 40,00 € (vs 35,00 €) et notre recommandation reste à Achat.