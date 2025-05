Groupe Patrimmofi rachète Conseil Torandell et dépasse 3 milliards d’euros d'encours conseillés

(AOF) - Groupe Patrimmofi a annoncé le rachat du cabinet Conseil Torandell, fondé il y a plus de 30 ans et dirigé par Loïc et Sophie Torandell. Ce cabinet de conseil en gestion de patrimoine affiche plus de 120 millions d’euros d’encours. Grâce à cette opération, l’encours conseillé de Groupe Patrimmofi atteint désormais plus de 3 milliards d’euros, pour une collecte annuelle dépassant 400 millions d’euros. Il réalise ainsi sa quatorzième opération de croissance externe depuis l’entrée à son capital d’Andera Expansion en juillet 2021.

Elle permet à Groupe Patrimmofi de poursuivre son développement dans le quart Est de la France.

Groupe Patrimmofi " souhaite poursuivre sa croissance organique tout en restant très sélectif afin de saisir uniquement les meilleures opportunités de croissance externe qui lui seront présentées ", explique-t-il. Le groupe ambitionne ainsi de dépasser 5 milliards d'euros d'encours d'ici 3 ans.