Groupe Patrimmofi change d’actionnaire de référence et vise 10 milliards d'encours en 2029

(AOF) - Le premier acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France, Groupe VYV, devient l’actionnaire de référence du groupe Patrimmofi, remplaçant Andera Partners. Après avoir quintuplé de taille en 4 ans et réalisé 18 croissances externes structurantes, le spécialiste de la gestion de patrimoine conseille désormais plus de 3 milliards d’euros d’encours. Groupe VYV apportera les ressources financières et opérationnelles nécessaires pour permettre au groupe Patrimmofi de continuer son développement pour viser plus de 10 milliards d’euros d’encours financiers d’ici fin 2029.

Son développement sera mené sous l'égide de Stéphane Peltier, adoubé par le fondateur George Nemes comme nouveau président de Patrimmofi, aux côtés de ses deux directeurs généraux délégués Jeremy Aras et Benjamin Surville. George Nemes continuera de faire bénéficier le groupe de son expérience en tant que président d'honneur et en siégeant à son conseil de surveillance.

Pour le Groupe VYV, cette opération " permet de développer fortement sa position sur le marché de l'épargne et de la retraite et contribue à la diversification de son portefeuille d'activités tout en consolidant son assise financière " explique-t-il.