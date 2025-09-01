 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Groupe Patrimmofi change d’actionnaire de référence et vise 10 milliards d'encours en 2029
information fournie par AOF 01/09/2025 à 14:56

(AOF) - Le premier acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France, Groupe VYV, devient l’actionnaire de référence du groupe Patrimmofi, remplaçant Andera Partners. Après avoir quintuplé de taille en 4 ans et réalisé 18 croissances externes structurantes, le spécialiste de la gestion de patrimoine conseille désormais plus de 3 milliards d’euros d’encours. Groupe VYV apportera les ressources financières et opérationnelles nécessaires pour permettre au groupe Patrimmofi de continuer son développement pour viser plus de 10 milliards d’euros d’encours financiers d’ici fin 2029.

Son développement sera mené sous l'égide de Stéphane Peltier, adoubé par le fondateur George Nemes comme nouveau président de Patrimmofi, aux côtés de ses deux directeurs généraux délégués Jeremy Aras et Benjamin Surville. George Nemes continuera de faire bénéficier le groupe de son expérience en tant que président d'honneur et en siégeant à son conseil de surveillance.

Pour le Groupe VYV, cette opération " permet de développer fortement sa position sur le marché de l'épargne et de la retraite et contribue à la diversification de son portefeuille d'activités tout en consolidant son assise financière " explique-t-il.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

