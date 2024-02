Groupe PAT - Succès de l'augmentation de capital de Temisis, filiale du Groupe PAT, avec la Société Financière Hoche Bains les Bains

La Société Financière Hoche Bains les Bains (SFHBB - Euronext Access Paris - ISIN : FR0000051302 - Mnémonique : MLHBB), spécialisée dans la prise de participation et Plant Advanced Technologies PAT (Euronext Growth™- Paris - ISIN : FR0010785790 - Mnémonique : ALPAT), entreprise pionnière dans la découverte et la production de biomolécules végétales rares, annoncent la clôture de la première phase d'une seconde levée de fonds, pour Temisis, filiale de PAT, valorisée à 45 millions d'euros pre-money.



A l’issue de cette première opération, PAT détient 98,18% du capital de Temisis et la SFHBB 1,64%.La seconde phase est prévue courant juillet 2024.



Monsieur Jean-Paul Fèvre, Président Directeur Général de PAT ajoute : « Nous sommes ravis que la Société Financière Hoche Bains les Bains renouvelle sa confiance en renforçant sa participation au capital de notre filiale et lui permette de se développer ».



