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Groupe PAT - Résultats Annuel 2025
information fournie par Boursorama CP 04/05/2026 à 07:00

Résultats Annuels 2025 de la Société PAT

 Résultat Net positif (569 k€) pour la 3ème année consécutive
 Perspectives : Opportunité de rapprochement stratégique avec un nouveau partenaire


Malgré une diminution de son chiffre d’affaires partiellement compensée par la cession d’une part minoritaire d’un brevet en vue d’un partenariat longue durée sur un actif exclusif, PAT enregistre un résultat largement positif encore cette année, grâce la réussite de son plan d’économie des charges mis en place fin 2023 (-495 k€ réalisées en 2025 / 2024).
Le Résultat Net 2025 ressort à 569 k€ contre 935 k€ en 2024. Les capitaux propres de PAT sortent renforcés de 673 k€ à 9 839 k€.
L’endettement global de PAT diminue passant de 6,6 M€ en 2024 à 6,3 M€ en 2025.


Plant Advanced Technologies PAT est coté sur Euronext Growth™- Paris
ISIN : FR0010785790 - Mnémonique : ALPAT

L'intégralité de ce communiqué est en ligne sur le site du groupe : www.plantadvanced.com

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6,9000 EUR Euronext Paris -0,72%

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