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Présidentielle 2027 : un sondage donne Edouard Philippe en bonne position pour accéder au 2e tour derrière le RN
information fournie par Boursorama avec Media Services 04/05/2026 à 08:34

Selon cette enquête Toluna Harris Interactive, l'ancien Premier ministre devance Gabriel Attal parmi les possibles candidats du "bloc central" dans l'ensemble des scénarios.

Edouard Philippe, à Paris, le 11 avril 2026 ( AFP / IAN LANGSDON )

Edouard Philippe, à Paris, le 11 avril 2026 ( AFP / IAN LANGSDON )

A un an de la prochaine élection présidentielle en France, le Rassemblement national domine toujours les intentions de vote dans la future bataille pour l'Elysée, avec Edouard Philippe en position de l'affronter au second tour, selon un sondage publiée lundi 4 mai par Toluna Harris Interactive pour M6/RTL .

L'institut de sondage a testé quatre configurations de premier tour avec Jordan Bardella ou Marine Le Pen pour le RN et Edouard Philippe ou Gabriel Attal pour le bloc central. Jordan Bardella obtiendrait 34 ou 35% des intentions de vote, Marine Le Pen 32 ou 33%. Dans le socle commun, Edouard Philippe et Gabriel Attal sont mesurés respectivement à 19% et 14% des intentions de vote, quelle que soit la configuration.

En rangs serrés

Les deux ex-Premiers ministres d'Emmanuel Macron se classent en deuxième position, et seraient selon ce sondage en situation de se qualifier pour le second tour. Toujours selon cette étude, Gabriel Attal est toutefois suivi de très près par Jean-Luc Mélenchon (LFI), Raphaël Glucksmann (Place Publique) et Bruno Retailleau (LR).

Le leader de La France insoumise, qui a officialisé dimanche sa candidature, recueille lui 12% des intentions de vote (13% dans une configuration avec Jordan Bardella et Gabriel Attal).

L'eurodéputé social-démocrate, fondateur du parti Place Publique, est donné à 11 ou 12%, selon les configurations. Toluna Harris Interactive ne teste dans ce sondage aucun candidat socialiste potentiel.

Le président du parti Les Républicains Bruno Retailleau serait mieux placé (13%) dans une configuration avec Marine Le Pen et Gabriel Attal que dans un premier tour avec Jordan Bardella et Edouard Philippe, qui le verrait obtenir 9% des intentions de vote, selon ce sondage. A gauche, l'écologiste Marine Tondelier est mesurée à 4% dans tous les cas de figure, et le communiste Fabien Roussel de 3% à 4%. A l'extrême droite, le président de Reconquête Eric Zemmour est donné entre 5% et 6%. Le sondage note par ailleurs que 80% des Français se disent intéressés par la présidentielle, dont 45% très intéressés.

L'enquête Toluna Harris Interactive a été réalisée du 28 au 30 avril, sur un échantillon de 1.725 personnes inscrites sur les listes électorales, selon la méthode des quotas. La marge d'erreur est située entre 1 et 2,3%.

Edouard Philippe

2 commentaires

  • 09:13

    C'est le président de Horizon qui a voté tous les budgets à l'AN, il est comptable des 1500 milliards de dette, de la flambée des dépenses publiques. Il se présente comme étant celui qui va transformer la France, au vu de son triste bilan on peut en douter mais d'aucuns voteront pour lui. Malheureux tout ça !

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