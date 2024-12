Groupe PAT participe au projet européen de recherche « Bryomolécules »

Plant Advanced Technologies PAT (Euronext Growth™- Paris - ISIN : FR0010785790 - Mnémonique : ALPAT), entreprise pionnière dans la découverte et la production de biomolécules végétales rares, annonce sa participation au projet collaboratif européen de recherche Bryomolécules. Ce projet innovant, doté d'un budget total de 3,6 millions d'euros sur 3 ans, vise à explorer le potentiel des bryophytes (mousses et hépatiques) européennes pour identifier de nouvelles molécules bioactives d'intérêt pour les industries cosmétique et pharmaceutique.



Jean-Paul Fèvre, Président Directeur Général de PAT déclare : « Notre participation à ce projet d'envergure démontre la reconnaissance de notre expertise unique dans la valorisation de la biodiversité végétale au service d'une bioéconomie durable. Grâce à Bryomolécules, nous renforcerons notre portefeuille d'actifs naturels innovants. En intégrant ce consortium d'excellence, PAT confirme son positionnement d'acteur clé de la recherche européenne sur les substances naturelles et sa capacité à nouer des collaborations stratégiques pour soutenir sa croissance. »



Plant Advanced Technologies PAT est coté sur Euronext Growth™- Paris

ISIN : FR0010785790 - Mnémonique : ALPAT



