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Groupe PAT - Modalités de mise à disposition du Rapport Annuel FInancier 2025
information fournie par Boursorama CP 15/06/2026 à 18:00

Plant Advanced Technologies PAT - Mise à disposition du Rapport Financier Annuel 205

Plant Advanced Technologies PAT (Euronext Growth™- Paris - FR0010785790 – ALPAT FP) annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) son rapport financier annuel au 31 décembre 2025.
Ce document est disponible sur le site Internet de l’AMF amf-france.org ainsi que sur le site Internet de Plant Advanced Technologies PAT : www.plantadvanced.com.
L'intégralité de ce communiqué est en ligne sur le site de PAT : www.plantadvanced.com

Plant Advanced Technologies PAT est coté sur Euronext Growth™- Paris
ISIN : FR0010785790 - Mnémonique : ALPAT

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