Groupe PAT - Médaille d’Or ECOVADIS 2024 pour sa démarche RSE

PLANT ADVANCED TECHNOLOGIES PAT (Euronext Growth™- Paris - ISIN : FR0010785790) reçoit la médaille d’Or EcoVadis 2024 pour sa performance RSE (responsabilité sociétale et environnementale). Cette médaille vient récompenser l‘engagement de l’entreprise en matière de responsabilité sociale et ses performances en matière de développement durable.



La RSE est un pilier fondamental de l'identité de PAT depuis sa création. Le Groupe PAT s'investit pleinement dans une approche innovante et pérenne en utilisant des méthodes de production axées sur la préservation des plantes et de l'environnement, et déploie une politique sociale et managériale qui favorise dynamisme, engagement et performance des équipes.



Depuis 2021, le Groupe PAT a choisi d’évaluer sa performance RSE avec l’organisme ECOVADIS, le standard mondial pour les évaluations RSE des entreprises. Après la médaille de bronze en 2021 puis celle d’argent en 2022, c’est désormais l’Or que le Groupe PAT a obtenu.



