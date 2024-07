Groupe PAT : Hausse du Chiffre d’Affaires Combiné au 30 juin 2024

• Chiffre d’affaires semestriel non audité du Groupe PAT à plus de 2 M€

o Succès de la stratégie de diversification avec de revenus générés dans les secteurs nutraceutique et cosmétique.

o Fortes progressions de PAT et de ses filiales StratiCELL et Cellengo (1er CA enregistré).

o Obtention de résultats précliniques prometteurs pour la molécule candidate de Temisis en inflammation chronique.

• Perspectives

o Toujours un fort potentiel des projets cosmétiques et nutraceutiques, complétant le projet pharmaceutique du Groupe.

o Confiance dans l’atteinte des objectifs d’équilibre opérationnel en 2024.



Retrouvez l'intégralité de ce communiqué sur le site du Groupe : www.plantadvanced.com - Rubrique Finance/ Communiqués



Plant Advanced Technologies PAT est coté sur Euronext Growth™- Paris

ISIN : FR0010785790 - Mnémonique : ALPAT