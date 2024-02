Groupe PAT - Décés de Monsieur Régis Brun, Vice-Président Finance et Administrateur du Groupe

C’est avec une profonde tristesse que la société PAT annonce le décès de son Vice-Président Finance et Administrateur, Monsieur Régis Brun, à l’âge de 78 ans, survenu le 26 janvier dernier.



C’est en tant que 1er Directeur de l’Incubateur Lorrain, qu’il a soutenu en 2004 le projet Plantes à Traire®, technologie issue de l’Université de Lorraine (ENSAIA-INRA), porté par ses 3 fondateurs. Le projet a abouti par la création de la société Plant Advanced Technologies PAT en 2005.



Après son départ de l’Incubateur Lorrain, Régis Brun a rejoint la société PAT en 2008 en tant qu’associé et Vice-Président Finance. Il a organisé les premiers contacts avec des investisseurs, qui ont abouti à une première levée de fonds via Arkéon Finance et à l’introduction en Bourse sur le Marché Libre d’Euronext Paris en 2009. D’autres levées de fonds auront lieu au cours de la vie de la société pour un total d’environ 15 M€ dont une introduction sur Alternext en 2015.



En cette période de deuil, toutes nos pensées sont tournées vers sa famille et ses proches pour leur apporter notre soutien en ce douloureux moment.



L'intégralité du communiqué est disponible en ligne sur www.plantadvanced.com

Plant Advanced Technologies PAT est coté sur Euronext Growth™- Paris

ISIN : FR0010785790 - Mnémonique : ALPAT