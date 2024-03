Groupe PAT: chiffre d'affaires stable en 2023, l'équilibre prévu en 2024

(AOF) - Groupe PAT annonce un chiffre d’affaires 2023 de 2,3 millions d’euros, stable sur un an. Spécialisé dans la découverte et la production de biomolécules végétales rares à destination des industries cosmétiques, pharmaceutiques et de chimie fine, le groupe "prévoit d’être à l’équilibre dès 2024". Sa principale filiale Plant Advanced Technologies a enregistré un chiffre d’affaires annuel de 1,64 million d’euro soit une progression de 6% sur un an. PAT a lancé un plan de réduction de ses charges à l’automne 2023.

Le plan d'économie mis en place et la vente d'actifs non-stratégiques en cours, parmi lesquels son siège, "va permettre d'assurer la continuité d'exploitation à plus de 12 mois" estime la société.

En cosmétique, PAT a déjà enregistré sur 2024 un volume de commande de plus d'1 million d'euros. StratiCell, "profitant de l'actuel rebond du marché cosmétique, a déjà enregistré près de 300000 euros de commande à ce jour, ce qui permettra de rattraper rapidement ses pertes de 2023 et de renouer avec la profitabilité en 2024".

