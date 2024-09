Groupe PAT - Bilan S1 2024 du contrat de liquidité

BILAN PREMIER SEMESTRE 2024 DU CONTRAT DE LIQUIDITE



Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société Plant Advanced Technologies PAT (Euronext Growth™- Paris - FR0010785790 – ALPAT FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 28/06/2024 :

 2 280 titres

 0,00 Euros en espèce

Au cours du 1er semestre 2024, il a été négocié un total de :



ACHAT 10 821 titres 72 391,78 EUR 358 transactions

VENTE 14 428 titres 83 036,90 EUR 310 transactions



Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 29/12/2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

 5 887 titres

 22 071,57 Euros en espèce



Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 26/03/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

 4 281 titres

 42 004,74 Euros en espèce



TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).



Plant Advanced Technologies est coté sur Euronext Growth™- Paris

ISIN : FR0010785790 - Mnémonique : ALPAT



