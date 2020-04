GROUPE PAROT : RESULTATS 2019

Communiqué de presse

Le 30 Avril 2020

RÉSULTATS 2019

Maintien de la croissance du Chiffre d'Affaires à +6,9% ;

Retour à un EBITDA positif sur le 2 ème semestre 2020 à +1,3M€ ;

semestre 2020 à +1,3M€ ; Solide contribution aux résultats des activités Véhicules d'Occasion et Véhicules Commerciaux ;

Endettement financier stable ;

Cession ce jour du pôle Premium, marquant la fin du plan de repositionnement des activités du Groupe.

Le Groupe PAROT (code ISIN : FR0013204070 - code mnémonique : ALPAR), acteur français de la distribution automobile, publie ses résultats consolidés 2019 [1].

A cette occasion, Alexandre PAROT, PDG du Groupe PAROT déclare :

"Avant que n'éclate la crise sanitaire actuelle, dans un environnement où nos principaux constructeurs - que ce soit pour les Véhicules Particuliers comme pour les Véhicules Commerciaux - étoffent significativement leur offre produits, le Groupe était recentré sur ses activités bénéficiaires et anticipait une croissance organique rentable. "

Données consolidées

en M€ (normes françaises) S1 2018 S2 2018 S1 2019 S2 2019 2018 2019 Chiffre d'affaires 262,9 261,1 287,8 272,4 524,0 560,2 Ebitda 0,6 1,4 0,1 1,3 2,0 1,4 Dotations (1,1) (1,5) (1,9) (1,0) (2,6) (2,9) Résultat d'exploitation (0,5) (0,2) (1,8) 0,3 (0,7) (1,5) Résultat financier (0,6) (0,9) (1,0) (1,1) (1,5) (2,1) Résultat exceptionnel (1,0) (0,5) (0,5) (1,7) (1,5) (2,2) Impôts (0,5) 1,1 (0,0) 1,0 0,6 1,0 Dépréciation écarts Acquisition 0,0 0,0 (0,2) (0,1) 0,0 (0,3) Résultat net part du Groupe (2,6) (0,2) (3,5) (1,6) (2,9) (5,1)

Analyse des résultats consolidés 2019

Le chiffre d'affaires 2019 du Groupe PAROT s'établit à 560,2 M€, en progression de +6,9%, porté par l'activité Véhicules d'Occasion qui poursuit sa croissance, avec un chiffre d'affaires de 206,4 M€ (vs 187,3 M€ en 2018, +11%). La performance de l'activité Véhicules d'Occasion confirme le bien-fondé de la stratégie menée par le Groupe PAROT de faire du Véhicule d'Occasion un des axes majeurs de son développement.

L'exercice 2019 a été marqué par plusieurs mesures et décisions structurantes, initiées dès le 1e trimestre, visant à recentrer le périmètre sur les seules activités bénéficiaires et restaurer durablement la rentabilité globale. Sur la fin de l'exercice, le Groupe PAROT a finalisé la cession de quatre concessions de la Région Centre, arrêté l'activité « pure player » de Zanzicar, et est en mesure de confirmer la signature aujourd'hui 30 avril 2020 de la cession de son pôle Premium (filiales PAROT Premium Bordeaux et PAROT Premium Brive) avec effet rétroactif au 31 mars dernier.

Ainsi, à périmètre comparable [2], la croissance globale de l'activité ressort à +4,2% sur l'exercice, dont +7,4% pour le pôle Véhicules d'Occasion.

L'Ebitda s'inscrit en recul, tout en restant positif à +1,4 M€, avec une nette amélioration sur le 2nd semestre (+1,3 M€ vs 0,1 M€ sur le S1), le recul étant essentiellement concentré sur le 1er semestre.

Après prise en compte des dotations aux amortissements et provisions nettes de reprises, pour 2,9 M€ contre 2,5 M€ en 2018, le résultat d'exploitation ressort à -1,5 M€ sur l'ensemble de l'exercice 2019.

Le résultat d'exploitation de l'année 2019 a été pénalisé par le premier semestre à -1,8M€. Le second semestre, dont le volume d'affaires a été inférieur, a permis un retour à un résultat d'exploitation équilibré +0,3M€. Ce redressement a été obtenu par une amélioration opérationnelle, une réduction de la structure de coûts, et les premiers effets des ajustements du périmètre.

Analyse de la contribution par pôle d'activité

2019 VP VC Holding et Inter Secteur Groupe Chiffre d'affaires 403,2 157,2 (0,2) 560,2 EBITDA (0,4) 3,2 (1,4) 1,4 Résultat d'exploitation (3,0) 3,1 (1,6) (1,5)

La performance globale du groupe a été impactée défavorablement par les activités Véhicules Particuliers (VP), motivant la reconfiguration accélérée de leur périmètre. Le pôle Véhicules Commerciaux (VC) a confirmé la progression de sa performance opérationnelle et sa solide contribution aux résultats.

Performance du pôle « VP - Véhicules Particuliers » recentrage sur les concessions performantes

VP S1 2018 S2 2018 S1 2019 S2 2019 2018 2019 Chiffre d'affaires 184,5 189,5 204,5 198,7 374,0 403,2 EBITDA (0,1) 0,5 (0,9) 0,5 0,4 (0,4) Résultat d'exploitation (1,4) (0,3) (2,7) (0,3) (1,7) (3,0)

Le chiffre d'affaires du pôle « Véhicules Particuliers » ressort à 403,2 M€ en progression de 7,7% sur 12 mois ; à périmètre comparable la hausse est de 4,1% sur l'exercice.

L'EBITDA annuel s'inscrit à (0,4) M€ contre 0,4 M€ en 2018, impacté par les concessions de la plaque Centre et du pôle Premium dont les rentabilités respectives escomptées sont restées très en deçà des attentes d'une part, et un EBITDA de l'activité de vente en ligne ZANZICAR resté lui fortement négatif, comme en 2018.

Le second semestre est revenu au niveau de performance de 2018 par l'effet du plan d'actions spécifique sur le pôle Premium, la baisse des pertes de Parot Digitals suite à son arrêt progressif, et l'effet de la cession des concessions de la plaque Centre.

L'activité commerciale de Parot Digitals (site internet Zanzicar.fr) a effectivement été progressivement arrêtée sur le second semestre 2019. L'activité "pure player" en vente de Véhicules d'Occasion (VO) ne permet pas, à ce stade de maturité du marché français, d'atteindre un point mort qui reste élevé au regard des coûts d'acquisition clients plus importants en canal digital qu'en canal physique. Le site Zanzicar.fr a ainsi été intégré dans le dispositif de vente de Véhicules Particuliers d'Occasion Omnicanal du Groupe PAROT, consolidé autour de sa filiale VO3000, et conserve ainsi sa dynamique d'outil de promotion "full web" de l'ensemble des offres VO du Groupe à travers un stock désormais totalement mutualisé.

2. Performance du pôle « VC - Véhicules Commerciaux » : solide contribution aux résultats

VC S1 2018 S2 2018 S1 2019 S2 2019 2018 2019 Chiffre d'affaires 78,4 71,3 83,5 73,7 149,7 157,2 EBITDA 0,7 2,0 1,3 1,9 2,7 3,2 Résultat d'exploitation 0,9 1,4 1,4 1,7 2,3 3,1

Le pôle « Véhicules Commerciaux » affiche un chiffre d'affaires de 157,2 M€ en croissance de +4,8% (+4,4% à périmètre comparable), portée par les Véhicules d'Occasion et la vente de Services.

Le pôle VC confirme une nouvelle fois sa solide contribution aux résultats du Groupe avec un EBITDA en hausse de 19% à 3,2 M€, et un résultat d'exploitation en croissance de 35% à 3,1 M€.

Structure financière au 31 décembre 2019

31 12 2018 31 12 2019 Capitaux propres 25,5 20,4 Endettement financier net retraité 15,7 21,0

L'endettement financier brut reste stable, passant de 76,2 M€ à 76,1 M€, ce malgré une augmentation nette des moyens termes de +3,1M€ en raison de la souscription d'emprunts ayant financé l'acquisition des SCI "ex-Behra" pour 7,4M€.

Les lignes de crédit de financement dédiées au stock ont baissé de (3,3) M€, traduisant l'impact de la baisse des stocks nets sur l'exercice sur les lignes de financements bancaires.

Toutefois l'endettement net financier progresse de 5,3 M€ sur l'exercice, mais recul au second semestre de (2,2) M€.

Perspectives 2020

Les actions de recentrage menées à un rythme accéléré depuis le premier trimestre 2019 viennent de s'achever par la cession ce jour, avec effet rétroactif au 31 mars, du Pôle Premium du Groupe comprenant les marques BMW et MINI.

Sur la base des performances 2019 du périmètre au 1er avril 2020, et avant que n'éclate la crise du Covid-19, le groupe était en mesure de confirmer son redressement. Conformément à ses engagements, le Groupe PAROT anticipait ainsi pour 2020 une croissance organique rentable, et le retour à une génération de cash satisfaisante.

Les activités ont commencé à être affectées par le COVID-19 à la fin du premier trimestre 2020, sans pour autant compromettre totalement la continuité de l'activité. Le Groupe a, depuis le 14 mars 2020, pris toutes les dispositions nécessaires pour l'ensemble de ses activités avec pour objectif premier celui de préserver la santé de ses collaborateurs ainsi que celle de ses clients.

Depuis, le Groupe s'adapte en temps réel au contexte inédit dans lequel le pays est plongé pour réagir au mieux aux événements tout en maintenant au maximum ses activités. A fin avril, si les concessions restent fermées au public, les activités de service et la vente de pièces détachées reprennent progressivement un niveau d'activité satisfaisant. La livraison des véhicules, neuf ou occasion, devrait quant à elle reprendre la 2ème quinzaine de mai.

Sans être aujourd'hui en mesure de le chiffrer avec précision compte tenu du caractère récent de l'épidémie et des mesures annoncées par le gouvernement pour aider les entreprises, le Groupe s'attend à un impact négatif sur ses états financiers 2020, plus particulièrement sur le second trimestre 2020.

Prochaine communication

28 Mai 2020 (après Bourse) : Chiffre d'affaires T1 2020

Assemblée Générale Annuelle

Pour information, dans le cadre des aménagements adoptés suite à la crise sanitaire COVID 19, le Groupe Parot tiendra son Assemblée Générale Annuel le 18 septembre 2020.

ANNEXES

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

En M€

Normes françaises - Données auditées 31/12/2018 31/12/2019 Chiffre d'affaires 524,0 560,2 - Coût des ventes (455,8) (489,5) Marge brute 68,2 70,8 - Coûts de distribution (38,8) (40,5) Marge brute contributive 29,4 30,3 - Coûts généraux et administratifs (30,1) (31,8) Ebitda 2,0 1,4 Dotations aux amortissements et provisions nettes de reprises (2,6) (2,9) Résultat d'exploitation (0,7) (1,5) Résultat financier (1,5) (2,1) Résultat courant avant impôts (2,2) (3,6) Résultat exceptionnel (1,5) (2,2) Impôts 0,6 1,0 Quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence et dotations aux amortissements des écarts d'acquisition 0,3 0,4 Parts revenant aux intérêts minoritaires (0,1) (0,0) Résultat net part du Groupe (2,9) (5,1)

BILAN CONSOLIDÉ

(En M€)

Normes françaises - Données auditées 31/12/2018 31/12/2019 (En M€) 31/12/2018 31/12/2019 TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ 51,2 47,4 CAPITAUX PROPRES 25,75 20,4 Stocks et en cours 154,6 115,6 Provisions pour risques et charges 0,4 1,7 Clients et comptes rattachés 26,5 31,4 Emprunts et dettes financières 76,2 76,1 Autres créances et comptes de régularisation 29,4 30,8 Fournisseurs et comptes rattachés 137,5 107,5 Impôts différés 1,8 0,0 Autres dettes et comptes de régularisation 27,6 23,6 Disponibilités 6,0 3,9 Impôts différés 2,1 0,0 TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT 218,2 181,7 TOTAL DES DETTES 243,9 208,8 TOTAL DE L'ACTIF 269,4 229,2 TOTAL DU PASSIF 269,4 229,2

GEARING RETRAITÉ

DONNÉES CONSOLIDÉES EN M€

Normes françaises - Données auditées 31/12/2018 31/12/2019 Capitaux propres de l'ensemble consolidé 25,5 20,4 Disponibilités (6,0) (3,9) Endettement financier brut 76,2 76,1 Dont lignes court terme dédiées au financement de stocks* (54,5) (51,2) Endettement financier net retraité (hors lignes dédiées au financement des stocks) 15,7 21,0 Gearing retraité 61,6% 102,9%

BFR RETRAITÉ

DONNÉES CONSOLIDÉES EN M€

Normes françaises - Données auditées 31/12/2018 31/12/2019 BFR issu des comptes consolidés 45,1 46,7 +Stocks 154,6 115,6 + Créances clients 26,5 31,4 - Dettes fournisseurs (137,5) (107,5) + Autres Créances et impôts différés actifs 31,2 30,8 - Dettes et comptes de régularisation (29,7) (23,6) - Lignes court terme dédiées au financement des stocks (figurant au sein des dettes financières)* (54,5) (51,2) BFR retraité (9,4) (4,5)

EVOLUTION PAR ACTIVITE AU SEIN DES POLES

(En M€)

Normes françaises - Données auditées 31/12/2018 31/12/2019 Variation Chiffre d'Affaires Net Véhicules Commerciaux 149,7 157,2 5,0% Dont CA réalisé sur véhicules neufs 82,5 83,4 1,1% Dont CA réalisé sur véhicules d'occasion 28,3 29,6 4,6% Dont CA réalisé sur pièces et services 38,9 44,2 13,6% Chiffre d'Affaires Net Véhicules Particuliers 374,4 403,2 7,8% Dont CA réalisé sur véhicules neufs 170,9 174,7 2,2% Dont CA réalisé sur véhicules d'occasion 159,2 176,8 11,0% Dont CA réalisé sur pièces et services 43,8 51,7 18,0%

[1] Nous attirons l'attention sur le fait que compte tenu du contexte Covid-19 les comptes présentés ne sont pas encore certifiés. Les travaux d'audit sont toutefois substantiellement terminés et seront finalisés d'ici fin mai. Les autres rapports sont mis à la disposition du public sur le site www.groupe-parot.com

[2] Comparable en année pleine, excluant les concessions VP Centre (Châteauroux, Bourges, Blois, Orléans Sud et Nord) et VP Limoges (Limoges et Saint Junien) et l'acquisition de Montauban par le pôle VC.