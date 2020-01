GROUPE PAROT : FIN DU CONTRAT DE LIQUIDITE AVEC LOUIS CAPITAL MARKETS NOUVEAU CONTRAT DE LISTING SPONSOR AVEC CHAMPEIL

Communiqué de presse

Le 7 janvier 2020

FIN DU CONTRAT DE LIQUIDITE AVEC LOUIS CAPITAL MARKETS

NOUVEAU CONTRAT DE LISTING SPONSOR AVEC CHAMPEIL

Le Groupe PAROT (code ISIN : FR0013204070 - code mnémonique : ALPAR), acteur français de la distribution automobile, arrête son contrat de liquidité et change de Listing Sponsor.

Le Groupe PAROT et la Société Louis Capital Markets ont mis fin au contrat de liquidité conclu le 23 janvier 2018. Cette résiliation a pris effet le 1er janvier 2020.

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

169 000 actions GROUPE PAROT ;

70 000 euros.

Par ailleurs, Le Groupe PAROT annonce avoir confié, à compter du 1er janvier 2020, la mission de Listing Sponsor à la société CHAMPEIL.

A propos du Groupe PAROT

Spécialiste de la mobilité automobile depuis plus de 40 ans, le Groupe PAROT est un acteur majeur de la distribution de véhicules particuliers et commerciaux, neufs (14 marques dont Ford, BMW, MINI, Mazda, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Iveco et Man) et d'occasion, en France. Au 31 décembre 2018, le Groupe abritait 37 sites répartis sur l'ensemble de la France animés par 967 collaborateurs pour un chiffre d'affaires consolidé de 524 M€.

Plus d'informations sur : www.groupe-parot.com

CONTACTS

Groupe PAROT Champeil Eva Rouquié

Relations Médias

06 20 87 02 84

e.rouquie@groupe-parot.com Axel Champeil / Laurence Costes-Rivolier

Relations Investisseurs

05 56 79 62 32

contact@champeil.com