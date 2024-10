Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Groupe Parot: 636.538 actions apportées à l'OPAS information fournie par Cercle Finance • 10/10/2024 à 16:10









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole du Languedoc a fait connaître à l'AMF que, durant l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions Groupe Parot, soit du 26 septembre au 9 octobre inclus, la société NDK a acquis 636.538 actions au prix unitaire de 8,83 euros.



Par conséquent, à la clôture de l'OPAS, l'initiateur détient 5.620.974 actions, soit 87,59% du capital et au moins 87,55% des droits de vote. La suspension de la cotation des actions Groupe Parot est maintenue dans l'attente de la mise en oeuvre du retrait obligatoire.





Valeurs associées GROUPE PAROT 8,84 EUR Euronext Paris 0,00%