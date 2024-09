François Louarn était directeur de la distribution de La Financière d'Orion depuis 2021. Il est en charge de la globalité de l'offre de la plateforme (hors produits structurés) et de l'animation commerciale du groupe. Il dirige les services communication, d'ingénierie financière, d'ingénierie patrimoniale ainsi que le back office. François Louarn conseille également des clients finaux en placements financiers et en ingénierie patrimoniale.

En charge de la croissance organique, Benjamin Magny orchestre la prospection, l'incubation, et le développement des CGP s'adossant à la plateforme La Financière d'Orion. En charge de la croissance externe, son périmètre se déploie de l'étude des cibles potentielles et à leur bonne intégration au sein du groupe.

(AOF) - Dans le cadre de l'entrée d’Ardian au capital de La Financière d’Orion en juin 2024, le Groupe Orion a annoncé deux promotions au sein de son équipe dirigeante : Benjamin Magny et François Louarn sont nommés directeurs généraux délégués. Benjamin Magny sera en charge du développement (nouvelles activités, croissance organique, croissance externe), et de l’offre sur les produits structurés. Il était directeur du développement depuis 2020.

Groupe Orion : Benjamin Magny et François Louarn nommés directeurs généraux délégués

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.