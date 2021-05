Paris, le 12 mai 2021 - Groupe Open (ISIN : FR 0004050300 ; segment NextEconomy - 972, services informatiques), Entreprise de Services du Numérique, rappelle à ses actionnaires, que, dans le contexte de la crise sanitaire du Covid-19, et conformément aux dispositions de l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance n° 2020- 1487 du 2 décembre 2020 et du décret n°2020-418 du 10 avril 2020, telles que prorogées par le décret n°2021-255 du 9 mars 2021, l'Assemblée Générale Mixte du 19 mai 2021 (ci-après l'"Assemblée Générale") se tiendra à 9 heures à huis clos, sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d'y participer ne soient présents physiquement. Dans ce contexte, aucune carte d'admission ne sera délivrée pour cette Assemblée Générale.



Groupe Open informe ses actionnaires que l'Assemblée Générale sera présidée par Monsieur Frédéric Sebag, Président du Conseil d'Administration de la Société. Ce dernier, sur délégation du Conseil d'Administration, a par ailleurs désigné la société Amiral Gestion représentée par Monsieur Sébastien Ribeiro, actionnaire à plus de 10 % du capital et des droits de vote, et Monsieur Guy Mamou-Mani, Administrateur et Directeur Général Délégué, en qualité de scrutateurs. Madame Vanessa Michard, Directrice Juridique, assumera les fonctions de secrétaire de séance.