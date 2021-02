Paris, le 24 février 2021 - Groupe Open (ISIN : FR 0004050300 ; segment NextEconomy - 972, services informatiques), Entreprise de Services du Numérique, annonce aujourd'hui que ses fondateurs, agissant de concert avec un fonds géré par Montefiore Investment, par l'intermédiaire de la société New GO détiennent désormais 72,5% du capital de Groupe Open.



Suite à l'offre publique d'achat déposée par la société New GO pour le compte du concert qui visait les actions de la société Groupe Open (l'« Offre »), les fondateurs (en ce compris leur holding personnelle et les membres de leurs groupes familiaux) ont cédé à New GO une partie de leurs actions Groupe Open, et ce, au prix de l'Offre, soit 15,0 € par action.



Le solde des actions Groupe Open détenues par les fondateurs, leur holding personnelle et les membres des groupes familiaux concernés, ont été apportées en nature à New GO sur la base du prix de l'Offre de 15,0 € par action.



Ces opérations de cessions et d'apports en nature au bénéfice de New GO, ainsi que les termes du pacte d'associés qui régit désormais les relations entre les membres du concert au sein de New GO, sont décrits en détail dans la note d'information ayant reçu de l'Autorité des marchés financiers le visa n°20-545 le 10 novembre 2020.