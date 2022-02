Groupe Open : Dépôt du projet d'offre publique d'achat simplifiée

PRIX DE L’OFFRE : 33,50 euros par action Groupe Open

DURÉE DE L’OFFRE : 15 jours de négociation



Le calendrier de la présente offre publique d’achat simplifiée sera fixé par l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») conformément à son règlement général



Le présent communiqué a été établi par New GO et diffusé conformément aux dispositions de l’article 231-16, III du règlement général de l’AMF.

Le projet d’offre publique d’achat simplifiée (l’« Offre ») et le projet de note d’information restent soumis à l’examen de l’AMF.



Le Projet de Note d’Information qui a été déposé auprès de l’AMF le 2 février 2022 est disponible sur les sites internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de Groupe Open (https://www.open.global/fr) et peut également être obtenu sans frais sur simple demande auprès de :



New GO

24-32 rue Jacques Ibert,

92300 Levallois-Perret, France



ODDO BHF SCA

5, boulevard du Général Leclerc

92110 Clichy



Conformément à l’article 231-28 du règlement général de l’AMF, les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de New GO seront mises à la disposition du public au plus tard la veille du jour de l’ouverture de l’Offre selon les mêmes modalités. Un communiqué sera diffusé pour informer le public des modalités de mise à disposition de ces informations.