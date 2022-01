Groupe Open - Chiffre d’Affaires 2021 : 336 M€ | +13,5% dont 9,2% organique

Le chiffre d’affaires de l’année 2021 se fixe à 336 millions d’euros, en croissance de 13,5% dont 9,2% en organique.



Dans le prolongement des précédents trimestres, cette performance annuelle s’explique principalement par l’amélioration de ces indicateurs d’activité, Taux d’occupation comme Taux journalier moyen, avec un recours renforcé sur la sous-traitance. L’effectif productif interne accompagne cette tendance et enregistre en décembre 2021, 3 370 collaborateurs vs 3 280 à fin décembre 2020.



Offre Publique d’Achat

Pour rappel, le 11 Janvier 2022, New Go* a annoncé un projet d’offre publique d’achat simplifiée visant les actions Groupe Open au prix unitaire de 33,50 €, éventuellement suivie d’un retrait obligatoire si les conditions étaient réunies.

L'Offre est motivée par la volonté de Groupe Open de ne plus faire appel au marché pour se financer, par la volonté de New Go de proposer aux actionnaires minoritaires de Groupe Open de bénéficier d’une liquidité totale et par la volonté de New Go d’alléger les contraintes réglementaires et de coûts induites par la cotation de Groupe Open.

Le communiqué de presse relatif à cette annonce est disponible sur le site internet de la société.



Perspectives

Comme annoncé lors de la publication du chiffre d’affaires du troisième trimestre, Groupe Open confirme ses prévisions de croissance 2021 du résultat opérationnel courant en valeur et en taux, par rapport à 2019.