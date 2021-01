Groupe Open - Chiffre d'Affaires 2020 : 296 Millions d'euros | -2,5% (-3,3% en organique)

Le chiffre d'affaires de l'année 2020 se fixe à 296 millions d'euros, en décroissance de 2,5% dont 3,3% en organique. Cette décroissance organique s'élève à -5% sur les prestations de services, hors sous-traitance.



Impacts directs de la crise sanitaire, cette décroissance s'explique par la baisse du taux d'occupation et de l'effectif productif interne (3 111 collaborateurs à fin décembre 2020 vs 3 250 à fin décembre 2019).



Pour rappel, Groupe Open a procédé à l'acquisition en novembre dernier de la société Neos-SDI, société de conseil et d'ingénierie informatique, spécialiste de l'environnement Microsoft. Cette dernière contribue au chiffre d'affaires 2020 à hauteur de 2,5 millions d'euros.



Perspectives



Dans ce contexte toujours incertain, Groupe Open confirme sa prévision d'un résultat opérationnel courant autour de 4% pour l'année 2020.



Les perspectives 2021 seront présentées et commentées le 1er Avril prochain, lors de la publication des résultats annuels 2020.