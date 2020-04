Groupe Open - Chiffre d'Affaires 1er trimestre 2020 : 78,5 Millions d'euros | -3,2%

Groupe Open enregistre sur ce premier trimestre 2020 un chiffre d'affaires de 78,5 M€, en décroissance de -3,2%.



L'impact de la crise sanitaire Covid-19 est estimé à environ 2% sur ce trimestre.



Cette décroissance de chiffre d'affaires s'explique par :

- un taux d'occupation en forte baisse constaté sur la fin du trimestre, impacté directement par la situation de crise,

- un effectif productif en légère baisse, par rapport au 31 décembre 2019, dû essentiellement à un ralentissement du recrutement en fin de trimestre, compensé par un Tarif Journalier Moyen en amélioration

- l'impact de la baisse du recours à la sous-traitance, dans la continuité de 2019, est de 1,2%.

Perspectives

La durée du confinement ainsi que les décisions clients encore à venir impacteront forcément les perspectives de marge opérationnelle qui pourraient être établies. A ce stade, l'entreprise ne peut donc pas donner de guidance.



Aussi les perspectives mentionnées dans le rapport de gestion du 04 mars 2020, date d'arrêté des comptes, ne peuvent donc plus être retenues.

Concernant la situation actuelle, une réduction temporaire de l'activité de l'ordre de 15% peut être anticipée mais accompagnée des réserves d'usage, compte tenu de la forte volatilité des situations sanitaires selon les régions en France et les pays en général et selon les contraintes propres de nos clients.