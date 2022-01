Paris, le 11 Janvier 2022 – New Go (ou l’« Initiateur »), actionnaire de contrôle de Groupe Open (ou la « Société ») a informé la Société de la conclusion, le 7 janvier 2022, de deux contrats d’acquisition portant respectivement sur (i) 882.176 actions Groupe Open représentant 10,92% du capital et (ii) 324.424 actions Groupe Open représentant 3,98% du capital, préalablement détenues par Amiral Gestion et Sycomore Asset Management. Ces transactions ont été réalisées au prix de 33,50 € par action.



À l'issue de ces acquisitions, New Go détient 7.064.995 actions représentant autant de droits de vote, soit 87,44% du capital et 86,73% des droits de vote de la Société .



En outre et suite aux acquisitions susvisées, New Go a également informé la Société de son intention de déposer prochainement auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (l’« AMF ») un projet d’offre publique d’achat simplifiée visant l’intégralité des actions Groupe Open (Euronext Paris, ISIN FR0004050300, OPN) qu’il ne détient pas encore au prix unitaire par action de 33,50 € (l’« Offre »).



L'Offre est motivée (i) par la volonté de Groupe Open de ne plus faire appel au marché pour se financer, (ii) par la volonté de New Go de proposer aux actionnaires minoritaires de Groupe Open de bénéficier d’une liquidité totale et (iii) par la volonté de New Go d’alléger les contraintes réglementaires et de coûts induites par la cotation de Groupe Open.