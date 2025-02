(AOF) - Le Groupe M6 annonce dans un communiqué "l'arrivée de Cyril Hanouna en septembre prochain pour deux émissions quotidiennes de divertissement" : un talk show sur W9 (chaîne du groupe) et une nouvelle émission sur Fun Radio l'après-midi. La chaîne C8 (propriété du groupe Canal +), sur laquelle l'animateur de "Touche pas Mon Poste" régnait depuis plusieurs années, va disparaître du paysage de la TNT (tout comme NRJ 12) à partir du 1er mars après une décision de l'Arcom, définitivement validée le 19 février dernier par le Conseil d'Etat.

Groupe M6 : Cyril Hanouna et sa bande débarquent en septembre

