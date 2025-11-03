 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 131,62
+0,13%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Groupe Lisi confirme la cession de sa division Medical à SK Capital
information fournie par AOF 03/11/2025 à 09:12

(AOF) - Le Groupe Lisi a confirmé la cession de sa division Medical à SK Capital, un investisseurs privé américain. Dans cette opération, la société française devient partenaire de la stratégie de développement de Precera Medical en prenant une participation minoritaire de 9,988% au capital de la holding regroupant l’ensemble acquis par SK Capital.

Avec cette opération, Groupe Lisi s'associe " au projet de développement envisagé et à l'émergence de Precera Medical en tant que partenaire CDMO (Organisation de développement et de fabrication sous contrat) de premier plan pour les équipementiers ".

En outre, Groupe Lisi a précisé qu'il pourrait bénéficier d'un complément de prix en fonction des conditions de sortie de SK Capital au terme de son investissement.

La société, qui va désormais se consacrer à ses deux activités stratégiques que sont l'aéronautique et l'automobile, compte utiliser les ressources liées à cette cession pour son désendettement.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

LISI
49,9000 EUR Euronext Paris -1,77%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Point marchés – Les 4 thématiques clés pour novembre
    Point marchés – Les 4 thématiques clés pour novembre
    information fournie par Amundi 03.11.2025 10:22 

    Découvrez l'analyse de Didier Borowski de l'Amundi Investment Institute. Au programme : - Les dépenses en IA soutiennent la croissance américaine - Zone euro : ralentissement en 2025, reprise graduelle l'an prochain - Politiques monétaires : anticipation de baisse ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris dans le vert après une semaine terne
    information fournie par AFP 03.11.2025 10:15 

    Après une semaine terne, la Bourse de Paris avance dans le vert lundi dans le sillage des autres places européennes portées par les bons résultats de la technologie. Vers 09H50 locales, l'indice vedette de la Bourse de Paris, le CAC 40, prenait 0,22%. Vendredi, ... Lire la suite

  • nespresso nestlé (Crédit: Nestlé / Flickr)
    Nestlé : Berenberg passe à l'Achat
    information fournie par AOF 03.11.2025 10:13 

    (AOF) - Berenberg a relevé sa recommandation sur Nestlé de Conserver à Acheter et augmenté son objectif de cours de 83,10 à 92 francs suisses. "Estimant que le cours actuel de l'action reflète un risque excessif, nous suggérons une amélioration des performances ... Lire la suite

  • Des traders à la Bourse de Francfort
    L'Europe ouvre en hausse prudente, les PMI manufacturiers attendus
    information fournie par Reuters 03.11.2025 09:59 

    Les principales Bourses européennes sont en hausse prudente lundi en début de séance, avant une nouvelle semaine de résultats d'entreprises et la publication des données sur l'activité manufacturière dans la zone euro. À Paris, le CAC 40 perd 0,05% à 8.116,71 points ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank