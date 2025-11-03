Groupe Lisi confirme la cession de sa division Medical à SK Capital

(AOF) - Le Groupe Lisi a confirmé la cession de sa division Medical à SK Capital, un investisseurs privé américain. Dans cette opération, la société française devient partenaire de la stratégie de développement de Precera Medical en prenant une participation minoritaire de 9,988% au capital de la holding regroupant l’ensemble acquis par SK Capital.

Avec cette opération, Groupe Lisi s'associe " au projet de développement envisagé et à l'émergence de Precera Medical en tant que partenaire CDMO (Organisation de développement et de fabrication sous contrat) de premier plan pour les équipementiers ".

En outre, Groupe Lisi a précisé qu'il pourrait bénéficier d'un complément de prix en fonction des conditions de sortie de SK Capital au terme de son investissement.

La société, qui va désormais se consacrer à ses deux activités stratégiques que sont l'aéronautique et l'automobile, compte utiliser les ressources liées à cette cession pour son désendettement.

