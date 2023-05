GROUPE LDLC : UNE NOUVELLE CAMPAGNE TV POUR LDLC

LDLC, expert de la vente de matériel informatique et high-tech lance sa campagne TV nationale 2023 ! Pour la seconde année consécutive, LDLC prend la parole à travers une publicité en 3 volets, sous le format d'une saga épique. Grâce à cette campagne, LDLC espère augmenter sa notoriété et travailler la préférence de marque auprès du public. Au total, 800 spots seront diffusés jusqu'au 21 mai prochain, permettant de mettre en avant la marque LDLC et plus de 80 magasins répartis dans toute la France ! Pour cette seconde campagne publicitaire, LDLC a renouvelé sa confiance à l'agence BIG Success.

Un film mêlant de l'épique et de l'humour

À travers une saga de spots en trois volets adoptant les codes distinctifs des films épiques, LDLC présente différents personnages en quête de l'ordinateur idéal. A la façon d'un film d'aventure, la VO raconte le début de cette quête, mais qui sait si elle va aboutir ? LDLC bien sûr, qui reprend dans cette campagne le jeu de mots « LD ; elle sait ». Dans le premier volet de la saga, c'est Lucette que l'on peut suivre dans sa quête au sein d'un magasin LDLC. Le premier épisode de cette saga est visible du 1er au 21 mai.

Une présence massive sur les chaines historiques et la TNT !

Deux versions du spot, en 20'' et 12'' seront régulièrement diffusées jusqu'au 21 mai. Grâce à un plan média ambitieux élaboré avec l'agence BIG Success, 800 insertions au sein des chaines historiques et TNT seront visibles. Stratégiquement dispersées tout au long de la journée, les diffusions permettront de toucher un public large et diversifié, en phase avec les objectifs de notoriété grand public de LDLC.

Après cette première vague, LDLC reviendra en télé cet été, à l'automne et en janvier 2024, et développera parallèlement sa présence en Replay au cours des mois de septembre 2023 et mars 2024.

PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 7 sites marchands et compte plus de 1 000 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Clients, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com

