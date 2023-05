GROUPE LDLC : TOPACHAT OUVRE UN PREMIER MAGASIN CONFIGOMATIC BY TOPACHAT, DÉDIÉ À LA CONCEPTION DE PC SUR MESURE - OUVERTURE À PARIS 11ÈME LE 15 MAI

TopAchat, site ultra spécialiste du composant informatique en France appartenant au Groupe LDLC, ouvre le 15 mai son tout premier store en plein cœur du 11 ème arrondissement de Paris. Particulièrement réputé pour son ConfigoMatic, un assistant exclusif de création de PC sur mesure ; TopAchat propose désormais ce service au sein d'un espace dédié de 130 m 2 , où gamers, youtubeurs, streameurs et créateurs de contenus peuvent venir créer et configurer le PC de leur rêve.

C'est au 126 Boulevard Voltaire, devant le métro Voltaire (ligne 9) que ConfigoMatic By TopAchat attend ses nouveaux clients dans une ambiance décontractée. Sur place, pas de libre-service, les clients sont accueillis et conseillés par quatre Experts pour configurer ensemble le PC qui répondra à 100% à leurs besoins ou bien faire évoluer un PC existant avec des pièces plus puissantes.

Les clients peuvent découvrir 500 références en stock et avoir accès à l'ensemble des 10 000 références du site sur commande.

Le store ConfigoMatic By TopAchat se divise en 3 espaces : un espace de vente où les clients peuvent échanger avec les Experts et découvrir en exposition différentes configurations de PC sur mesure et leurs périphériques, un espace qui présente un setup complet avec PC, bureau, fauteuil et décorations, et enfin un espace atelier, ouvert sur le reste du store, destiné à monter des PC, les améliorer ou les réparer.

TopAchat a toujours eu la volonté d'être très proche de sa communauté. Très présent sur les réseaux sociaux via des milliers d'échanges quotidiens, la marque renforce aujourd'hui, à travers l'ouverture de ce premier store, la proximité avec ses clients. « C'est la première fois que nous pourrons rencontrer « IRL » nos clients avec lesquels nous entretenons une relation privilégiée depuis des années. ConfigoMatic By TopAchat est un espace à notre image, où les visiteurs peuvent avoir des conseils et un accompagnement pointu. Notre concept est unique, et répond aux besoins de celles et ceux qui n'osent pas passer le cap d'une configuration de PC en ligne. » explique Didier Gourguechon, Directeur Adjoint de TopAchat.





INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 126 Boulevard Voltaire 75011 Paris

Horaires : Du lundi au samedi – 10h-19h

Facebook : https://www.facebook.com/ConfigoMaticParis

Google : https://goo.gl/maps/Vp3grzejDt239J2y5





PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 7 sites marchands et compte plus de 1 000 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Clients, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com

ACTUS

Relations investisseurs / Presse

Margaux Rouillard / Marie-Claude Triquet

mrouillard@actus.fr – mctriquet@actus.fr

Tél. : 06 84 83 21 82

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : lGxtlJ1tkmuampufZptlbGlkl2dllWSUbGWemWGZZZ+YnZpjyZiWmZXGZnFhlWdn

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information non réglementée :

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/80021-groupe-ldlc-160523-top-achat-ouvre-une-boutique-a-paris.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com