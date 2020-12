GROUPE LDLC : RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020-2021 EN TRÈS FORTE CROISSANCE

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ DE 314,3 M€ AU 1 ER SEMESTRE, EN HAUSSE DE 41,6% (+21,0% À PÉRIMÈTRE CONSTANT)

Olivier de La Clergerie, Directeur général du Groupe LDLC, commente : « Nous réalisons une performance historique au 1er semestre 2020-2021, avec une progression de plus de 40% de notre chiffre d'affaires et une hausse significative de la rentabilité opérationnelle, avec une marge d'EBE supérieure à 8%. Ce succès illustre la pertinence de notre positionnement de distributeur omnicanal et les aspects vertueux de notre modèle économique.

Dans un marché où la demande de produits high-tech est forte, pour les particuliers comme pour les entreprises, et stimulée par les nouveaux usages numériques, le Groupe devrait continuer de bénéficier des dynamiques particulièrement favorables que nous observons depuis le début de l'excercice et plus particulièrement sur le 2ème trimestre.

Idéalement positionné et structuré pour capter les opportunités du marché, le Groupe LDLC est confiant dans sa capacité à poursuivre son élan et délivrer des résultats en très nette progression pour l'exercice 2020-2021, avec un objectif de 660 M€ de chiffre d'affaires et de 53 M€ d'excédent brut d'exploitation. »

COMPTE DE RÉSULTAT SEMESTRIEL SIMPLIFIÉ (DU 1er AVRIL AU 30 SEPTEMBRE)

En M€ - Chiffres non-audités S1 2020-2021

6 mois S1 2019-2020

6 mois Variation Chiffre d'affaires 314,3 222,0 92,3 Marge brute 68,7 42,3 26,4 % marge brute 21,9% 19,0% +2,9 pts Excédent brut d'exploitation 1 25,6 4,7 20,9 % marge EBE 8,1% 2,1% +6,0 pts Résultat d'exploitation 21,8 0,8 21,0 Résultat financier -0,2 -0,7 0,5 Résultat courant des sociétés intégrées 21,7 0,1 21,6 Résultat exceptionnel 0,0 12,1 -12,1 Impôt -7,1 -4,5 -2,6 Résultat net des sociétés intégrées 14,6 7,7 6,9 Résultat net - part du Groupe 14,6 7,7 6,9

1 Excédent brut d'exploitation = Résultat d'exploitation + dotations & reprises aux amortissements et provisions



Lors de sa réunion du 3 décembre 2020, le Directoire et Conseil de Surveillance du Groupe LDLC ont approuvé les comptes semestriels consolidés 2020-2021 au 30 septembre 2020.



SYNTHÈSE DU 1ER SEMESTRE DE L'EXERCICE 2020-2021

Chiffre d'affaires du 1er semestre 2020-2021 : 314,3 M€ (+41,6% en publié, +21,0% à périmètre constant) porté par la très forte croissance des activités BtoC

Sur le semestre écoulé, l'activité BtoC, portée par le dynamisme de la demande pour les produits high-tech, réalise un chiffre d'affaires de 232,9 M€ en hausse de 63,0% (+31,1% à périmètre constant). Cette performance remarquable traduit, d'une part, la très forte croissance de l'activité des enseignes en ligne du Groupe et, d'autre part, la contribution du fonds de commerce Top Achat, acquis en avril dernier.

Les revenus des boutiques LDLC atteignent 35,0 M€ sur le semestre, en progression de 11,5%. Au 30 septembre 2020, le Groupe comptait 54 magasins LDLC en France.

Le panier moyen Groupe est en léger recul à 390 € HT (408 € HT en n-1) reflétant une part relative plus importante des activités BtoC sur la période. Le Groupe a recruté 332 000 nouveaux clients (BtoC et BtoB) sur le semestre, soit plus que sur l'ensemble de l'exercice 2019-2020.

Les activités BtoB, du fait d'une activité au 2ème trimestre très bien orientée à 45,4 M€ (+16,9%), affichent un chiffre d'affaires de 76,0 M€ au 1er semestre 2020-2021 contre 75,5 M€ sur la même période de l'exercice précédent.

Les autres activités enregistrent, elles aussi, une progression très significative au 1er semestre 2020-2021 à 5,4 M€ (+51,5%), contre 3,6 M€ un an plus tôt. L'Armoire de Bébé connaît une très forte croissance, avec un chiffre d'affaires de 3,4 M€ (+149%). L'enseigne tire profit sur la période du gain de notoriété acquis pendant la période de confinement et de l'ouverture en juin dernier d'une seconde boutique en région parisienne.

Hausse du taux de marge brute : +2,9 pts à 21,9%

La marge brute est en hausse de 62% pour atteindre 68,7 M€ au 1er semestre 2020-2021. Cette très forte progression traduit d'une part la croissance de l'activité mais également une évolution structurelle du taux de marge brute. En effet, le taux de marge brute a progressé de +2,9 points pour atteindre 21,9% sur le semestre avec les effets combinés de l'amélioration des conditions d'achats, d'un moindre recours aux offres promotionnelles et d'un moindre poids relatif des boutiques.

À périmètre constant et après retraitement des effets induits par le contexte actuel, le Groupe LDLC est confiant dans sa capacité à délivrer sur le long terme un niveau de marge brute normatif aux environs de 21%.

Une structure financière particulièrement solide

Les capitaux propres s'établissent à 77,0 M€ (contre 62,5 M€ au 31 mars 2020) pour un endettement financier net de 6,0 M€ (vs. 8,6 M€ au 31 mars 2020).

Profitabilité record au 1er semestre 2020-2021 avec une marge d'EBE de 8,1%

L'excédent brut d'exploitation s'établit à 25,6 M€ au 1er semestre 2020-2021, soit plus de 5 fois l'EBE realisé sur la même période l'an passé. La très nette amélioration de la rentabilité opérationnelle du Groupe, avec une marge d'EBE de 8,1%, s'explique par la progression de la marge brute et l'abaissement du poids relatif des autres charges d'exploitation (14,9% du chiffre d'affaires au S1 2020-2021 contre 18,7% au S1 2019-2020).

Le coût de l'endettement financier est réduit à 0,2 M€ contre 0,7 M€, un an plus tôt, avec l'effet positif du désendettement du Groupe au cours de l'exercice 2019-2020.

Le résultat net du 1er semestre 2020-2021 atteint 14,6 M€, contre 7,7 M€ sur la même période de l'exercice précédent (qui incluait 7,6 M€ de résultat exceptionnel lié à la vente des bâtiments du Groupe).



ACOMPTE SUR DIVIDENDE AU TITRE DE L'EXERCICE 2020-2021

Après une période d'investissements importants et dans un contexte de profitabilité significativement améliorée, le Groupe LDLC a décidé le versement d'un acompte sur dividende, à titre ordinaire, de 0,50 € par action au titre de l'exercice 2020-2021 (détaché le 23 février 2021 et mis en paiement le 25 février 2021).



ACTUALITÉS RÉCENTES ET PERSPECTIVES

Élu Service Client de l'Année pour la 7ème fois consécutive

Le 19 novembre 2020, LDLC a reçu, pour la 7ème année consécutive, le prix « Service Client de l'Année 2021[1] ». Depuis 2014, le Groupe LDLC domine ce prix dans la catégorie « Distribution de produits techniques » avec cette année l'excellente note de 19,37/20, un record toutes catégories depuis la création de l'Élection. Dans le contexte si particulier de la crise sanitaire, le Groupe a eu à cœur de proposer une qualité d'accueil inchangée. Par téléphone, par mail, en live chat ou sur les réseaux sociaux, les 550 000 demandes annuelles ont été traitées avec la plus grande attention par les 60 conseillers LDLC et avec un temps de traitement particulièrement bref.

Objectifs annuels

Durant cette période de crise sanitaire, le Groupe démontre la bonne résilience de son modèle économique ainsi que la pertinence de son profil de distributeur spécialisé omnicanal (boutiques physiques, BtoB, BtoC online) et la justesse du positionnement de son offre.

Avec la croissance soutenue de l'ensemble de ses activités au 2ème trimestre, le Groupe anticipe pour l'avenir la poursuite d'une dynamique favorable de la demande de produits high-tech, portée par une hausse du taux d'équipement dans les foyers et dans les entreprises pour répondre aux nouveaux usages numériques.

En début de crise sanitaire, le Groupe a sollicité à titre de précaution un Prêt Garanti par l'État (PGE) d'un montant de 18 M€. Étant donné l'évolution favorable de la situation, le Groupe a prévu de rembourser ce dernier, d'ici la fin du mois de février.

Le Groupe LDLC est confiant dans sa capacité à tirer parti de cette demande soutenue et durable, et ainsi poursuivre sa trajectoire sur l'ensemble de l'exercice 2020-2021. Dans ce contexte de progression de son activité et de sa rentabilité, le Groupe LDLC affine son objectif pour l'exercice en cours avec l'attente d'un chiffre d'affaires à plus de 660 M€, d'un excédent brut d'exploitation de 53 M€ et d'un endettement net négatif.





PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 7 sites marchands et compte près de 1 000 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Clients, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com

