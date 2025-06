GROUPE LDLC : RÉSULTATS ANNUELS 2024-2025

LIMONEST, LE 12 JUIN 2025 À 17H45

CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL CONSOLIDÉ DE 534,5 M€

TAUX DE MARGE BRUTE DE 21,2%, MAINTENU AU NIVEAU NORMATIF DU GROUPE

EXCÉDENT BRUT D'EXPLOItATION DE 2,6 M€ SOUS L'EFFET DU RECUL DE L'ACTIVITÉ

ASSISE FINANCIÈRE SOLIDE

GROUPE LDLC MOBILISÉ POUR BÉNÉFICIER DU PROCHAIN CYCLE DE CROISSANCE

Olivier de la Clergerie, Directeur général du Groupe LDLC, déclare : « L'exercice 2024-2025 a été marqué dans son ensemble par un environnement économique et politique complexe conduisant les consommateurs à faire preuve de prudence et les entreprises à différer certains investissements impactant ainsi son niveau d'activité. Ce contexte n'a cependant pas affecté la marge brute qui respecte la fourchette normative de 21-22%. Cette baisse d'activité couplée à une inflation des charges a impacté mécaniquement nos résultats.

Durant cette période, nous avons mis en œuvre des actions portant notamment sur des mesures organisationnelles et de rationalisation afin de faire face au repli significatif des activités du Groupe et ainsi renforcer notre résilience face à l'état du marché. Nous restons cependant confiants dans les fondamentaux du secteur. La demande en produits high-tech est appelée à se renouveler sous l'effet des innovations technologiques et des besoins croissants des consommateurs.

Grâce au travail sur nos coûts, une assise financière solide et des investissements visant à consolider notre notoriété et positionnement auprès du grand public pour capter de nouvelles parts de marché, le Groupe LDLC est prêt à profiter pleinement d'une reprise de la demande, lorsqu'elle se présentera, permettant ainsi de retrouver des taux de profitabilité conformes à son niveau normatif. »

COMPTE DE RÉSULTAT ANNUEL SIMPLIFIÉ (1 ER AVRIL AU 31 MARS)

En M€- Chiffres audités 2024-2025

12 mois 2023-2024

12mois Variation Chiffre d'affaires 534,5 571,5 -37,0 Marge brute 113,3 122,8 -9,6 % marge brute 21,2% 21,5% Excédent brut d'exploitation 1 2,6 11,4 -8,9 % marge EBE 0,5% 2,0% Résultat d'exploitation 2 -7,3 1,4 -8,7 Résultat financier -1,0 -0,2 -0,8 Résultat exceptionnel -5,9 -0,6 -5,3 Impôt 3,5 -0,2 +3,6 Résultat net des sociétés intégrées -10,8 0,4 -11,2 Résultat net – part du Groupe -10,9 -0,2 -10,7

1 Excédent brut d'exploitation = Résultat d'exploitation après dotations aux amortissements et dépréciations des écarts d'acquisition + dotations & reprises aux amortissements et provisions.

2 après dotations aux amortissements et dépréciations des écarts d'acquisition de 36 K€ en 2024-2025 (0,4 M€ en 2023-2024).

Les comptes consolidés du Groupe LDLC et les comptes annuels de la société Groupe LDLC au 31 mars 2025 ont été arrêtés par le Directoire puis examinés par le Conseil de Surveillance lors de leurs réunions respectives du 12 juin 2025. Les procédures d'audit ont été effectuées et les rapports d'audit relatifs à la certification des comptes consolidés du Groupe LDLC et des comptes annuels de la société Groupe LDLC au 31 mars 2025 ont été émis sans réserve.

SYNTHÈSE DE L'EXERCICE 2024-2025

Chiffre d'affaires annuel de 534,5 M€

Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 534,5 M€ sur l'exercice 2024-2025, en baisse de -6,5%. À périmètre constant, le chiffre d'affaires recule de -7,6%.

Dans un contexte économique complexe intégrant toutefois une dynamique moins défavorable en fin d'exercice, le chiffre d'affaires BtoC s'élève finalement à 378,3 M€, en repli de -3,6% par rapport à l'exercice 2023-2024. Rue du Commerce contribue à hauteur de 6,6 M€ sur la période. Les revenus issus des boutiques s'élèvent à 142,6 M€, soit une hausse de +0,9%.

Le volume d'affaires du Groupe, intégrant le réseau de franchises LDLC et les places de marché LDLC et Rue du Commerce atteint 565,9 M€ (dont 16,9 M€ réalisés par Rue du Commerce) en repli de -4,8% et de -7,6% à périmètre constant.

Le chiffre d'affaires BtoB ressort à 144,3 M€ en recul de -13,0% Cette activité a été très fortement impactée sur l'exercice par le contexte macroéconomique et politique incitant à la prudence et au report des investissements des entreprises.

En 2024-2025, 350 000 comptes clients (BtoC et BtoB, hors magasins) ont été ouverts contre 310 000 en 2023-2024. Le panier moyen Groupe correspondant est en légère hausse à 498 € HT (486 € HT en 2023-2024).

Les autres activités totalisent un chiffre d'affaires de 11,9 M€ contre 13,3 M€ sur l'exercice précédent (-10,4%). L'Armoire de Bébé génère un chiffre d'affaires de 8,0 M€ (-9,4%).

Maintien d'un taux de marge brute solide à 21,2%

Dans ce contexte de repli de l'activité, le taux de marge brute ressort à 21,2%, conforme à la fourchette normative du Groupe (21% - 22%), témoignant de la solidité de fondamentaux et du modèle économique du Groupe LDLC. La marge brute s'élève à 113,3 M€ sur l'exercice 2024-2025.

Excédent brut d'exploitation de 2,6 M€

Malgré l'extension du réseau de boutiques, la pression inflationniste sur les charges locatives et salariales et l'impact de l'intégration du fonds de commerce Rue du Commerce acquis le 10 juillet 2024, les dépenses opérationnelles sont contenues, en progression de seulement 0,4% sur l'exercice 2024-2025, bénéficiant des mesures prises par le Groupe pour maîtriser ses charges. Les charges de personnel enregistrent ainsi un repli de -1,7% sans encore intégrer les effets des deux Plans de Sauvegarde de l'Emploi annoncés en mars dernier.

L'excédent brut d'exploitation ressort à 2,6 M€ sur l'exercice 2024-2025, comparé à 11,4 M€ sur l'exercice précédent, sous l'effet du recul de l'activité sur la période.

Après prise en compte des dotations nettes aux amortissements et provisions et dépréciations des écarts d'acquisitions, le résultat d'exploitation ressort à -7,3 M€ comparé à 1,4 M€ sur l'exercice précédent.

Le résultat financier s'établit pour sa part à -1,0 M€.

Par décision du 28 mai 2025, la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités compétente a validé chacun des accords collectifs portant PSE (Plan de Sauvegarde de l'Emploi) de la société Groupe LDLC et de la société OLYS. Après prise en compte de 5,2 M€ de provisions constituées au titre des PSE, le résultat exceptionnel ressort à -5,9 M€.

Le résultat net part du Groupe ressort en recul à -10,9 M€ sur l'exercice 2024-2025 contre -0,2 M€ sur l'exercice précédent

Une structure financière solide

Le flux de trésorerie lié à l'exploitation s'élève à +15,7 M€ en 2024-2025 grâce à une amélioration significative du besoin en fonds de roulement (+13,5 M€) résultant d'une gestion optimisée et rigoureuse des stocks.

Les flux de trésorerie liés aux investissements ressortent à -16,0 M€, liés majoritairement à l'acquisition du fonds de commerce de la société Rue du Commerce et une prise de participation par LDLC INVEST dans la salle LDLC Arena.

Au cours de l'exercice, le Groupe LDLC a procédé à des remboursements d'emprunts à hauteur de 9,9 M€ et contracté de nouveaux emprunts pour un montant de 15,0 M€. Le Groupe a versé 2,5 M€ au titre du solde du dividende relatif à l'exercice 2023-2024.

Au total, les flux nets de trésorerie sur l'exercice 2024-2025 ressortent à +2,6 M€.

Au 31 mars 2025, le Groupe LDLC dispose d'une structure financière solide avec une dette financière nette de 6,3 M€ (vs 3,6 M€ au 31 mars 2024) pour des capitaux propres de 90,2 M€, faisant ressortir un gearing limité de 7,0% (vs 3,5% au 31 mars 2024).

PERSPECTIVES

Le ralentissement de l'activité, résultant d'un contexte économique et politique défavorable, a directement impacté la rentabilité du Groupe au cours de l'exercice 2024-2025. Toutefois, les fondamentaux du secteur demeurent solides, soutenus par la nécessité de renouveler les produits high-tech et par l'innovation technologique.

Le Groupe a déjà engagé des actions permettant d'optimiser sa structure de coûts et ainsi de renforcer sa résilience dans le but de faire face à la période conjoncturelle difficile. Ces mesures ou actions commenceront à porter leurs fruits sur l'exercice en cours. Le montant des économies anticipées à date en année pleine consécutivement à ces mesures est de l'ordre de 6 M€.

Parallèlement, le Groupe poursuit des actions de développement ciblées visant à consolider son positionnement et accroître sa notoriété auprès du grand public.

S'appuyant sur une assise financière solide, le Groupe LDLC se positionne ainsi favorablement pour bénéficier pleinement du prochain cycle de croissance, permettant le retour à des niveaux de rentabilité normatifs.

CALENDRIER PROVISOIRE DES PROCHAINES PUBLICATIONS ET ÉVÉNEMENTS

Publications* Dates Réunions d'information Chiffre d'affaires T1 2025-2026 31 juillet 2025 Assemblée Générale Annuelle 26 septembre 2025 Chiffre d'affaires T2 2025-2026 30 octobre 2025 Résultats semestriels 2025-2026 11 décembre 2025 12 décembre 2025 Chiffre d'affaires T3 2025-2026 29 janvier 2026 Chiffre d'affaires T4 2025-2026 30 avril 2026 Résultats annuels 2025-2026 11 juin 2026 12 juin 2026

*Diffusion après clôture de la Bourse

Prochain rendez-vous :

Le 13 juin 2025 à 10h00 – Réunion de présentation des résultats annuels 2024-2025

Centre de conférences Trocadéro, 112 avenue Kléber, Paris 16 ème

Prochain communiqué :

Le 31 juillet 2025 après Bourse, chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2025-2026

PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 8 sites marchands et compte environ 1 100 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Client, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com

ACTUS

Relations investisseurs / Presse

Hélène de Watteville / Marie-Claude Triquet

hdewatteville@actus.fr / mctriquet@actus.fr

Tél. : 06 10 19 97 04 / 06 84 83 21 82