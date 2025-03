GROUPE LDLC : PROJET D'ADAPTATION DE L'ORGANISATION DE GROUPE LDLC AU NIVEAU D'ACTIVITÉ

LIMONEST, LE 3 MARS 2025 À 17H45

Au regard de l'environnement économique actuel dégradé et dans l'attente du démarrage du prochain cycle de croissance, le Groupe LDLC poursuit ses actions consistant notamment en des mesures organisationnelles et de rationalisation ayant pour objectif de faire face au repli significatif des activités du Groupe qui impacte mécaniquement sa situation financière, comme indiqué plus en détail dans son communiqué de presse du 30 janvier 2025.

Dans ce cadre, deux projets de Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE), dont le principe a été approuvé par le Directoire de la société Groupe LDLC, vont faire l'objet des procédures légales de consultations et de négociations auprès des instances représentatives du personnel de la société Groupe LDLC et de sa filiale la société OLYS. Ces projets portent sur des réductions respectives de 68 postes et 20 postes susceptibles d'aboutir, sous réserve de reclassements internes, à 88 licenciements pour motif économique. Au 31 janvier 2025, le Groupe LDLC employait un nombre total de 1 149 collaborateurs.

Dans ce contexte, la direction de Groupe LDLC réaffirme son engagement à privilégier un dialogue ouvert et constructif avec les partenaires sociaux.

Le Groupe mettra en place un dispositif d'accompagnement individualisé pour chaque salarié concerné par ces projets, comprenant notamment des mesures de reclassement et de soutien personnalisé.

Olivier de la Clergerie, Directeur général du Groupe LDLC, déclare : « Nous sommes conscients des défis que représentent ces mesures organisationnelles pour l'ensemble des équipes et tenons à remercier chaque collaborateur pour son engagement et sa résilience. Nous restons mobilisés pour accompagner chaque salarié concerné et poursuivre avec détermination nos efforts pour traverser le contexte difficile actuel et en sortir renforcé. »

Prochain communiqué :

Le 24 avril 2025 après Bourse, chiffre d'affaires annuel 2024-2025

PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 8 sites marchands et compte environ 1 100 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Client, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com

